A pocos días del partido de Cabo Verde contra Argentina en los 16avos de final del Mundial 2026, la FIFA se vio obligada a referirse públicamente a la grave denuncia de violación que pesa sobre Ryan Mendes, capitán del seleccionado africano.

El futbolista está siendo investigado por la policía de Nueva Zelanda tras una acusación presentada por una mujer brasileña que trabajó con la delegación de Cabo Verde durante un viaje que realizaron a ese país en marzo. La denuncia fue formalizada el 10 de abril y detalla un presunto ataque ocurrido el 27 de marzo en un hotel de Auckland, luego del partido ante Chile.

La víctima, que fue contratada por la Federación Neozelandesa de Fútbol como intérprete del plantel, relató que fue invitada a una reunión en una habitación del hotel bajo la premisa de cumplir su función. Al darse cuenta de que era un encuentro social, decidió retirarse, pero poco después Mendes tocó su puerta y la agredió física y sexualmente, según consta en la denuncia.

El informe médico que acompaña la denuncia describe lesiones y hematomas en distintas partes del cuerpo de la mujer, incluyendo cuello, senos, labios, piernas, glúteos y genitales. Estas pruebas, junto con imágenes de cámaras de seguridad del hotel, forman parte de la investigación que lleva adelante la policía neozelandesa. Consultada sobre el tema, la FIFA afirmó que “tratamos con la mayor gravedad cualquier queja de conducta inapropiada y tiene un proceso claro para que cualquier persona involucrada con el fútbol pueda reportar un incidente”. Además, aseguró que está en contacto con las autoridades de Nueva Zelanda y que, por ahora, no harán más comentarios.

La entidad también aclaró que sus órganos judiciales independientes no suelen confirmar ni negar investigaciones en curso, y que si se decide hacer pública alguna información será en el momento y forma que consideren adecuados.

Por su parte, la mujer denunciante manifestó que no recibió apoyo ni respuestas por parte de la Federación Caboverdiana de Fútbol, ni de la FIFA ni de la federación local, a pesar de haber enviado documentación y un pedido formal para que Mendes fuera excluido del Mundial.

La causa sigue abierta en Nueva Zelanda, donde la policía confirmó que el proceso puede durar hasta seis meses para analizar todas las pruebas antes de definir si se presentan cargos. En ese país, una condena por violencia sexual puede llevar a una pena de hasta 20 años de prisión.

En caso de que la investigación avance hacia un pedido de arresto, Nueva Zelanda podría solicitar la extradición o incluir a Mendes en la lista de Interpol, aunque no existe un tratado de extradición con Cabo Verde, lo que complicaría esos procedimientos.