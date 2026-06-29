Partido con Brasil muestra que Japón está recortando distancias con los mejores equipos: DT Moriyasu

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Brasil contra Japón

La derrota de Japón ante Brasil en el último suspiro del partido de los ‌dieciseisavos del Mundial demostró ‌que el elenco asiático está acortando distancias con las potencias tradicionales del fútbol, dijo el lunes el DT Hajime Moriyasu.

En un partido en el que la selección japonesa contuvo durante largos periodos a los cinco veces campeones del mundo, Brasil se impuso 2-1 con un gol ​de Gabriel Martinelli ⁠en el tiempo de descuento.

"La diferencia entre nosotros ‌se está reduciendo", dijo Moriyasu a periodistas. "Por ⁠supuesto, Brasil es una selección de ⁠primer nivel y, sin duda, nos estamos acercando a ese nivel".

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"Por eso nos quedamos devastados. Es evidente que ⁠existe esa diferencia de nivel y tenemos que ​mejorar nuestro juego. Competir al más alto ‌nivel es un objetivo que ‌todos compartimos".

Al menos durante la primera parte, Japón ⁠plantó cara a Brasil: los defensas se movieron con rapidez por el campo, cortaron los pases y cerraron los espacios, y se fue al descanso con ​una sorprendente ‌ventaja de 1-0.

El resultado privó a Japón de su primera victoria en una fase eliminatoria del Mundial, pero Moriyasu señaló que el hecho de que varios jugadores hayan sustituido a compañeros ⁠lesionados ha aportado una mayor variedad de experiencias y es un buen augurio para el futuro.

"Este es uno de los puntos fuertes de la selección japonesa", afirmó Moriyasu. "Que más jugadores adquieran esta experiencia contribuirá al crecimiento del fútbol en Japón".

La mejora en diferentes aspectos, como la transición en ‌ataque y cómo hacer frente a selecciones como Brasil, capaces de mantener la posesión durante largos periodos, son aspectos en los que Japón debe trabajar, señaló Moriyasu.

El DT también elogió a su equipo por el esfuerzo realizado ‌durante todo el partido contra Brasil y señaló que sus jugadores demostraron lo peligrosos que pueden ser al contraataque frente ‌a equipos de ⁠primer nivel.

"Lo que les dije a los jugadores es que jugaran como si volviéramos ​a estar 0-0", explicó Moriyasu. "La defensa conduce al ataque, y eso es lo que les transmití a los jugadores".

Con información de Reuters