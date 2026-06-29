Exclusivo para jubilados: estas son las actividades que se pueden hacer gratis en el Planetario durante julio 2026

Exclusivo para jubilados: las actividades que se pueden hacer gratis en el Planetario (Foto: GCBA)

Los jubilados y pensionados de la ciudad de Buenos Aires podrán disfrutar de diferentes actividades gratis en el Planetario durante todo julio 2026, ya que el espacio astronómico se incorpora al programa del Pase Cultural para Adultos Mayores.

Qué actividades gratis hay en el Planetario para jubilados

Durante julio, el Planetario se suma a la iniciativa del Pase Cultural porteño para que los jubilados puedan disfrutar totalmente gratis de espectáculos y visitas guiadas. Los beneficiarios del programa podrán elegir alguna de las siguientes actividades sin gastar:

Agujeros Negros: un espectáculo inmersivo que te invita a vivir una experiencia distinta para conocer cómo son los agujeros negros y su relación con las galaxias. Se realizará el próximo jueves 2 de julio a las 13 hs.

Visita guiada exclusiva: se trata de un recorrido especial para los miembros de la Comunidad Pase por el museo y la plaza astronómica del Planetario. Se realizará el próximo viernes 3 de julio a las 16 hs y los visitantes podrán ver representaciones de la Tierra y la esfera celeste, meteoritos reales, rocas lunares y diferentes atracciones para tomar perspectiva sobre el planeta y conocer el Espacio.

Si bien por ahora se confirmaron solo estas dos fechas, en un futuro se esperan nuevas propuestas. Los interesados pueden ingresar al formulario de inscripción en línea. Una vez dentro, hay que elegir una de las dos actividades y suscribirse para participar. Los cupos de ambas actividades son limitados, por orden de inscripción y exclusivos para beneficiarios de Pase Cultural.

¿Cómo funciona el Pase Cultural para jubilados en CABA?

El Pase Cultural le otorga a sus beneficiarios una tarjeta física y/o digital con saldo para usar durante seis meses como medio de pago en comercios y espacios culturales adheridos de la Ciudad de Buenos Aires, como librerías, cines, museos y teatros. Además del crédito, los usuarios pueden aprovechar diferentes descuentos y beneficios.

Para poder inscribirse, los interesados deben cumplir los siguientes requisitos: