Acceso a todos los espectáculos y 2x1 en entradas: el pase gratuito para jubilados del Teatro Cervantes.

El Teatro Nacional Cervantes ofrece a todos los públicos, incluídos los jubilados, una membresía gratuita. Este pase cultural está pensado para los amantes de las artes escénicas, quienes podrán acceder a beneficios únicos, como 2x1 en entradas y acceso a todos los espectáculos en días específicos.

Cuáles son los beneficios del Club del Teatro Nacional Cervantes

Quienes tengan una membresía activa al Club del Teatro Nacional Cervantes van a poder acceder a diferentes beneficios. Por ejemplo, 2×1 en la compra de entradas (según disponibilidad), acceso a todos los espectáculos en las salas María Guerrero, Orestes Caviglia y Luisa Vehil los días jueves.

El Teatro Nacional Cervantes cuenta con un club de beneficios.

Por otro lado, los miembros del club cuentan con el ingreso a espectáculos infantiles en la sala María Guerrero los días sábado y domingo, y descuentos y bonificaciones en locales adheridos de gastronomía, librerías, tiendas de tecnología, estacionamiento y otros.

Cómo formar parte del Club del Teatro Nacional Cervantes

Para formar parte del Club del Teatro Nacional Cervantes es necesario completar el formulario de membresía. Los pasos a seguir son, en primer lugar, completar el formulario en línea con los datos personales. Luego, es necesario aguardar la llegada de un correo electrónico a la casilla declarada al completar el formulario con la credencial y número de asociado/a.

Una vez recibida la credencial, desde el teatro recomiendan imprimirla y plastificarla, esto facilitará la tarea de presentarla cada vez que se desee acceder a algún beneficio. Los pasos son muy pocos y el trámite no demanda demasiado tiempo. De esta manera, se puede acceder de forma fácil a múltples descuentos en uno de los teatros más importantes del país.

El pase cultural del Teatro Nacional Cervantes está disponible para jubilados y amantes de las artes escénicas. Para más información se puede consultar a través de [email protected] o comunicarse por teléfono al (011) 4815-8880 al 86, internos 117, 137 y 188.

El Teatro Nacional Cervantes fue fundado en el año 1921 por los empresarios María Guerrero y su esposo Fernando Díaz de Mendoza y pasó a propiedad del Estado nacional argentino gracias a la amistad entre Enrique García Velloso y el matrimonio español. Se trata del único teatro nacional del territorio argentino, por lo que en 1995 fue declarado Monumento Histórico Nacional mediante la ley n.º 24.570.