Exclusivo para jubilados: llega un espectáculo internacional de jazz totalmente gratis a la ciudad de Buenos Aires (Foto: Medmun)

Los jubilados y pensionados de la ciudad de Buenos Aires tienen la oportunidad de disfrutar este martes 23 de junio un espectáculo de jazz internacional totalmente gratis, gracias al programa del Pase Cultural. Se trata de "Ojos de gato", un proyecto del pianista italiano Giovanni Guidi en el Teatro Coliseo del barrio porteño de Retiro.

Cómo acceder a un espectáculo internacional de jazz totalmente gratis

El espectáculo "Ojos de Gato", se realizará este martes a partir de las 20 hs en el Teatro Coliseo (Marcelo T. de Alvear 1125). El concierto estará liderado por Giovanni Guidi quien, acompañado de la banda en vivo y reconocidos artistas internacionales, recorrerá la música de Barbieri como un territorio amplio de transformación. Los asistentes podrán disfrutar de distintas tradiciones del jazz y las resonancias de las ciudades que marcaron la trayectoria artística de Barbieri, es decir, Buenos Aires, Nueva York y París.

Se trata de una oportunidad única para disfrutar de músicos de renombre en uno de los teatros más lindos de la ciudad porteña. Guidi estará acompañado de Alessandro Presti, Francesco Bearzatti, Joe Rehmer, Enrico Morello y Simone Padovani. Además, los artistas invitados serán Néstor Marconi en el bandoneón; Ricardo Lew en la guitarra eléctrica y Jorge Retamoza en el saxo tenor y barítono.

El espectáculo cuenta con entradas gratuitas, pero la capacidad es limitada por orden de llegada. Los interesados en participar pueden reservar su lugar online al completar el formulario de la organización. Desde la comunidad del Pase Cultural explican que por dudas o consultas se puede escribir a [email protected].

Pase Cultural para jubilados: qué beneficios ofrece y cómo inscribirse

El Pase Cultural para Adultos Mayores es un programa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pensado para que las personas mayores de 60 años puedan participar de diferentes actividades culturales. El programa consiste en una tarjeta física o virtual, llamada "Tarjeta Pase", que cuenta con saldo para utilizar en diferentes lugares culturales adheridos durante seis meses.

Una vez que el beneficiario se queda sin crédito, puede aprovechar diferentes promociones, como descuentos en entradas de cines, teatros, museos. También, solo con estar inscripto y ser beneficiario, se puede participar de actividades gratuitas. La suscripción al programa porteño es muy fácil y se puede hacer de manera virtual o presencial: