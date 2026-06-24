Exclusivo para jubilados: cómo ir al Teatro Colón por menos de $7000 durante julio 2026

Los jubilados pueden conocer el Teatro Colón y recorrerlo durante casi una hora por solo $7000. Se trata de un descuento que rige para adultos mayores en las visitas guiadas de uno de los sitios más icónicos de la ciudad de Buenos Aires.

Visitas guiadas en el Teatro Colón: cómo acceder a las entradas con descuentos para jubilados

El Teatro Colón ofrece visitas guiadas con descuento para jubilados y estudiantes a solo $7000. La actividad se realiza todos los días de 10 a 16.45 hs con salidas cada 15 minutos y ofrecen la posibilidad de recorrer y conocer el Foyer principal, la Galería de Bustos, el Salón Dorado y la Sala Principal, con sus detalles increíbles, sus esculturas y vitreaux.

Las visitas guiadas en el Teatro Colón se realizan todos los días

Las entradas pueden adquirirse con la tarifa baja para jubilados únicamente en la Boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) mediante tarjeta de crédito o débito. Para hacerlo, las personas deben presentarse con la documentación oficial que acredite que están jubiladas.

La visita dura alrededor de 50 minutos y se realiza en grupo de alrededor de 40 personas. Durante la actividad se puede conocer un poco de sus más de 100 años de historia. Desde quiénes y cuántos arquitectos participaron en la construcción del teatro, a las principales figuras locales e internacionales que pasaron por su escenario y descubrir cómo son los pasillos por los que pasaron estos artistas.

El recorrido es apto para personas con movilidad reducida y los grupos salen cada 15 minutos. En detalle, tienen una tolerancia de solo 5 minutos de espera antes de comenzar.

Horario especial de visitas guiadas por las vacaciones de invierno

Durante las vacaciones de invierno, es decir, del 1° de julio al 2 de agosto, las visitas guiadas tendrán un horario más extenso y se podrán disfrutar de 9.30 a 17.15 hs.

Cabe señalar que el circuito puede llegar a verse afectado durante ciertos eventos, funciones, ensayos, refacciones u otras actividades propias del Teatro Colón. Sin embargo, no supone la suspensión de la actividad, ni la devolución o reembolso de las entradas ya abonadas.