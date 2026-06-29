Marfileño Diomande hace caso omiso de los rumores para mantenerse concentrado en Noruega

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo E - Alemania vs. Costa de Marfil

El delantero Yan Diomande insistió en que los rumores sobre su futuro a nivel de clubes no ‌le han distraído de ‌sus preparativos para el partido que Costa de Marfil disputará contra Noruega en los dieciseisavos de final del Mundial, el martes en Dallas.

El jugador de 19 años ha sido vinculado con una posible salida del RB Leipzig para fichar por el Paris Saint-Germain, campeón de Europa, pero ha subrayado que ​su atención se centra ⁠exclusivamente en el partido que se disputará en el ‌Dallas Stadium.

"No tengo internet, ni Instagram, ni TikTok ⁠ni nada de eso, así que, ⁠en lo que respecta a las negociaciones con mi club, es mi agente quien se encarga", dijo.

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"Es una gran oportunidad para ⁠jugar en el Mundial y quiero aprovecharla al máximo. ​Sigo centrado en eso y tengo muchas ‌ganas de disfrutar de este ‌Mundial tanto como sea posible".

Costa de Marfil afronta el partido ⁠contra el equipo de Stale Solbakken tras haber quedado segunda en el Grupo E, por detrás de Alemania, y haberse clasificado por primera vez para las fases eliminatorias del Mundial.

El ​DT Emerse ‌Fae confirmó que el defensa Wilfried Singo no estará en condiciones de jugar tras sufrir una lesión muscular en la derrota ante los alemanes, pero que Evan Ndicka está disponible tras no haber participado en ⁠la fase de grupos.

Admitió que le preocupa el juego colectivo de Noruega, al tiempo que elogió a Erling Haaland, máximo goleador de su equipo en este Mundial con cuatro tantos en dos partidos.

"Son un buen equipo, organizado, con grandes jugadores a nivel individual, pero juegan bien juntos, son muy intensos, contundentes y muy pragmáticos", ‌afirmó. "No necesitan cinco o seis intentos para marcar, son letales ante la portería".

"Nosotros tenemos nuestras fortalezas, sabemos cómo jugar y estaremos a la altura del desafío en el aspecto físico; intentaremos controlar el partido e imponer nuestro ritmo".

Sobre el delantero del Manchester ‌City, sostuvo que cualquier entrenador querría contar con él.

"Cuando lo ves jugar, se nota que está muy orgulloso de representar a su país. ‌Es un ⁠ejemplo para sus compañeros y aporta muchísimo al equipo, al grupo. Es capaz de marcar en cualquier ​ocasión, de cualquier forma que te puedas imaginar", destacó.

"Es un jugador realmente especial y Noruega tiene suerte de contar con él", agregó.

Con información de Reuters