Una fábrica de baterías frenó su producción y despidió a más de 100 trabajadores

Más de 100 despidos en una fábrica de baterías.

La crisis económica volvió a golpear con fuerza al sector productivo argentino. Esta vez la nueva víctima de las políticas de Javier Milei fue una importante empresa de baterías que frenó su producción y dejó en la calle a 100 trabajadores.

Se trata de Unionbat S.A que decidió cerrar la planta de Gualeguaychú, Entre Ríos, para concentrar su producción en San Martín, provincia de Buenos Aires. Los empleados permanecen acampando frente a la planta luego de haber sido despedido de manera sorpresiva.

Los despedidos decidieron montar una vigilia permanente para impedir un eventual vaciamiento de la fábrica y exigir que las autoridades intervengan en un conflicto que amenaza con dejar sin sustento a cien familias.

La decisión de la empresa fue comunicada el viernes de manera abrupta. Según denunció el gremio de Petroleros y Químicos, algunos trabajadores fueron notificados mediante telegramas entregados por una escribana durante el cambio de turno, mientras que quienes se encontraban de licencia o debían ingresar más tarde recibieron la noticia a través de mensajes de WhatsApp.

De acuerdo con Martín Gómez, dirigente del sindicato, la empresa resolvió cesar las actividades de la planta ubicada en el Parque Industrial de Gualeguaychú alegando problemas productivos y económicos. La medida alcanzó a la totalidad del personal bajo convenio, mientras que los jefes y gerentes permanecieron fuera de la decisión.

Desde entonces, los trabajadores organizan guardias de seis horas durante las 24 horas del día para custodiar las instalaciones. Según explicó Gómez, el objetivo es doble: visibilizar la situación que atraviesan las familias afectadas y evitar que la empresa retire maquinaria o desmantele la planta antes de que intervengan las autoridades laborales.

"Los muchachos van a cumplir sus turnos acá afuera para que no vengan a vaciar la fábrica, hasta que alguien se haga cargo de esto. No creemos que la empresa esté atravesando una crisis que justifique semejante decisión. Ha superado momentos mucho peores", sostuvo el dirigente gremial. El sindicato anticipó que presentará una denuncia formal ante el Ministerio de Trabajo para solicitar una intervención inmediata.

La intención es que el organismo constate la situación en la planta y convoque a una instancia de negociación que permita frenar los despidos o, al menos, encontrar una alternativa que preserve las fuentes laborales. "Queremos saber qué va a pasar. Esperamos que el Ministerio actúe rápido, que vea que hay cien familias que de un día para otro se quedaron sin su principal ingreso", afirmó Gómez al medio Ahora El Día.

El comunicado de la empresa

"La decisión forma parte de una adecuación de su estructura industrial, orientada a una operación más concentrada y eficiente", expresaron desde la empresa y afirmaron que "permanecerá una dotación mínima afectada a tareas de seguridad, custodia y mantenimiento del establecimiento". Y sumaron: "Las desvinculaciones derivadas de la discontinuación se instrumentan en forma individual, conforme al marco legal aplicable y con la liquidación que corresponde en cada caso. La compañía agradece el aporte de quienes integraron esa operación".

Unionbat es una empresa con más de un siglo de historia. Sus orígenes se remontan a 1914 con la firma Gino Bocci y Hermano, y desde 1997 opera bajo su denominación actual tras la fusión con Baterías Wao. La compañía cuenta con dos plantas industriales, una en San Martín, provincia de Buenos Aires, y otra de 20.000 metros cuadrados en Gualeguaychú, donde fabrica baterías de manera integral, desde la fundición de metales hasta el ensamblado final.