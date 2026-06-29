José Ciantini no pudo ocultar su tristeza y lloró en vivo cuando confirmó que Finca Balcarce dejará de producir. Después de años apostando por una empresa familiar, la crisis de Milei fue lapidaria para su empresa. Hoy relata por qué sintió que ya no había forma de seguir.

La historia del empresario atraviesa varios de los debates que hoy rodean a la economía argentina: la crisis económica, el aumento de los costos de producción, la pérdida de rentabilidad, la apertura de importaciones y las dificultades que enfrentan muchas pymes para competir en un mercado cada vez más chico, pese a las simpatías que en parte del empresariado despertó el gobierno de La Libertad Avanza.

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Del entusiasmo al cierre de la fábrica

Meses atrás, José Ciantini se hizo conocido por una frase que resumía su decisión electoral.

"Yo quiero a mi país, lo único que hice fue votar...", dijo antes de quebrarse en vivo.

Hoy, su realidad es muy distinta.

Durante una entrevista con Palo y Zanahoria, por El Destape 1070, confirmó el cierre de Finca Balcarce, la empresa familiar dedicada a la producción de papas prefritas congeladas, y explicó qué factores lo llevaron a bajar definitivamente la persiana.

"No apoyo a ningún gobierno"

Durante la entrevista Ciantini dejó una definición que marcó un contraste con aquella declaración.

"No apoyo a ningún gobierno y fui víctima de todos los gobiernos en Argentina. No tengo bandería política."

El empresario sostuvo que las dificultades de la empresa no comenzaron con la actual gestión. Recordó que durante el gobierno anterior tampoco pudo importar la maquinaria necesaria para modernizar la planta y ganar competitividad.

Según explicó, los problemas fueron acumulándose durante distintos años hasta conformar un escenario imposible de sostener para una empresa familiar.

La crisis económica dejó al descubierto un problema que ya venía creciendo

Para Ciantini, el cierre no respondió a una única decisión económica. El empresario explicó que Argentina produce alrededor de 30.000 toneladas mensuales de papa industrializada, mientras que el consumo interno ronda apenas las 10.000 toneladas.

A esa sobreoferta se sumó otro fenómeno: la competencia internacional.

Según relató, Asia comenzó a desplazar a Europa en distintos mercados, mientras que los productores europeos aumentaron sus exportaciones hacia América Latina. Para una empresa del tamaño de Finca Balcarce, competir contra grandes multinacionales como McCain, Lamb Weston o Simplot terminó siendo cada vez más difícil.

Además, aseguró que el aumento de las tarifas, la apertura para el ingreso de productos importados y la falta de rentabilidad terminaron acelerando una decisión que venía postergando.

El cierre ocurre además en un contexto en el que distintos sectores industriales vienen advirtiendo sobre dificultades para sostener la producción, márgenes de rentabilidad cada vez más reducidos y mayores costos operativos, mientras varias cámaras empresarias reclaman medidas para mejorar la competitividad de la industria argentina.

"Cada peso que hice lo invertí en este país"

Hubo una frase que resumió toda la entrevista.

"Cada peso que hice lo invertí en este país."

Ciantini contó que durante años reinvirtió las ganancias en ampliar la producción, incorporar tecnología y sostener una empresa familiar que buscaba diferenciarse con un producto más saludable, elaborado sin aceite. "Nuestras ventas no estaban cayendo, pero no teníamos ninguna posibilidad de aumentar los precios", explicó.

También reconoció que la inflación, durante años, había ocultado algunos problemas estructurales de la empresa que quedaron expuestos cuando el escenario económico cambió.

La decisión más difícil

El empresario aseguró que esperó hasta el último momento antes de cerrar. Finalmente optó por hacerlo cuando todavía podía cumplir con todas las obligaciones.

"Ninguna de las políticas de ninguno de los gobiernos nos ayudó a sostener esta actividad. Si dejábamos pasar el tiempo no íbamos a poder responder como estamos haciendo ahora, indemnizando a toda la gente y dejando las cuentas en cero con todos los proveedores", afirmó.

Según explicó, esa fue la única manera de terminar el proyecto sin dejar deudas ni conflictos pendientes.