Cerró una histórica fábrica de papas por la crisis de Javier Milei: dejó 50 familias en la calle

Las políticas del gobierno de Javier Milei siguen teniendo consecuencias en la industria argentina. Una fábrica de papas anunció su cierre definitivo por la crisis económica. Se trata de Finca Balcarce, ubicada en el partido homónimo de la provincia de Buenos Aires. A través de un comunicado, las autoridades indicaron que “fue una decisión muy difícil, pero que ya no podían enfrentar los costos de producción”.

Asimismo, remarcaron que el contexto para la industria es cada vez más complejo: “Hay una marcada pérdida de competitividad y constante incremento de los costos operativos”. También identificaron a la baja del consumo como un factor determinante para el cierre de su empresa.

“A pesar de los esfuerzos realizados para adaptarnos y sostener nuestra operación, las condiciones actuales nos impiden continuar desarrollando nuestro proyecto de manera viable y sustentable”, explicaron.

El reclamo de los trabajadores

Si bien la fábrica dio su explicación acerca del cierre, los trabajadores reclaman por la pérdida de sus puestos de trabajo. Los concejales de Primera la Patria de Balcarce, Viviana Erreguerena y Javier Menonne, indicaron que 50 familias se quedaron sin el haber mensual que les permitía sostener su día a día.

Además, sostuvieron que la situación económica en Balcarce continúa empeorando. “La pércedida de empleo se hace sentir en Balcarce. Con cada despido, cada empresa que cierra, cada comercio que baja sus persianas se pierde un ingreso para una familia”, aseveraron.

En tanto, se solidarizaron con los trabajadores de Finca Balcarce y desearon que puedan "enfrentarse de la mejor manera a este momento que atraviesa el país" . En este sentido, cuestionaron al gobierno de Milei y lo responsabilizaron por la caída del empleo y la destrucción de la producción nacional a través de la implementación de distintas políticas recesivas.

Cierre de empresas en la era Milei: el 98% son pymes

Según un informe del Sistema de Riesgos del Trabajo (SRT), en lo que va del gobierno de Javier Milei, ya cerraron 26.500 empresas y el 98% son pymes. El otro 2% pertenece a compañías de 25 empleados. Por otra parte, entre los sectores más afectados se encuentran el textil, construcción, calzado, autopartista y metal mecánica.

Otro dato alarmante que va de la mano con el cierre de empresas tiene que ver, por supuesto, con la caída del empleo. De acuerdo a un análisis del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP UBA-CONICET), desde noviembre de 2023 a marzo de 2026, "se perdieron 314.000 puestos de trabajo formal". Además, el salario mínimo perdió un 40% del poder adquisitivo.