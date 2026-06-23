Por la crisis económica y social nacional, el desempleo en el Conurbano es alarmante

En medio de la crisis económica y social que se vive en el país producto de las medidas políticas del gobierno de Javier Milei, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer los números de las tasas de actividad, empleo y desocupación correspondientes al primer trimestre del año. En provincia de Buenos Aires, la más poblada de la Argentina, las cifras son alarmantes.

El informe muestra que la desocupación no afecta a todos por igual, ya que en las áreas industriales y los grandes centros urbanos son los que más sufren el enfriamiento de la actividad económica. En los grandes centros urbanos están concentrados los parques industriales que promueven la mayor actividad económica de la provincia de Buenos Aires. Si en esos distritos el desempleo es alto, la cifra expone la falta de producción nacional.

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El área con la tasa más alta de desocupación en todo el país es el eje San Nicolás-Villa Constitución, donde el desempleo llega al 10,4%. Le sigue de cerca Bahía Blanca-Cerri con un 10,1% y los Partidos del Gran Buenos Aires, donde la cifra alcanza el 9,7%, afectando a 615.000 personas en ese populoso cordón.

Los datos reflejan un empeoramiento de las condiciones de empleo hacia el final del año y evidencian las dificultades para recuperar puestos de trabajo en medio de la recesión económica.En términos regionales, el Gran Buenos Aires encabeza la lista con un 8,7% de desocupación, seguido por la Región Pampeana con un 8,2%. Otras ciudades con indicadores alarmantes son el Gran Resistencia (9,7%) y Mar del Plata (9,3%). Por el contrario, las tasas más bajas se registraron en regiones como el Noroeste (4,9%) y la Patagonia (5,0%), aunque en esta última zona se observan situaciones críticas como en Río Gallegos, donde el desempleo trepa al 8,5%.

Detrás de cada porcentaje detallado por el organismo nacional, se encuentran alrededor de 3 millones de personas que no tienen trabajo y buscan insertarse en el mercado laboral. De esta manera, el impacto demográfico de estas políticas es devastador para los sectores más vulnerables.

La tasa de desocupación para las mujeres de 14 a 29 años es del 15,5%, mientras que para los varones del mismo rango etario se ubica en el 14,6%. Estas cifras duplican ampliamente el promedio nacional y confirman que la juventud es el sector que más barreras encuentra para insertarse en un mercado laboral cada vez más esquivo y precarizado.