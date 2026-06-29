Chau a los embotellamientos: el cambio clave en la calle que promete reducir los atascos un 40%

Los semáforos inteligentes pueden reducir hasta un 40% los embotellamientos.

La inteligencia artificial empieza a transformar uno de los elementos más cotidianos del tránsito: los semáforos. Según Henry Liu, profesor de Ingeniería Civil de la Universidad de Michigan y especialista en transporte, los llamados semáforos inteligentes pueden reducir entre un 20% y un 40% las detenciones en intersecciones y embotellamientos, lo que se traduce en una circulación más fluida y tiempos de viaje más cortos.

De acuerdo con el experto, los primeros resultados ya muestran un impacto concreto. En promedio, los recorridos se reducen un 10%, aunque en zonas con sistemas de señalización poco eficientes las mejoras pueden alcanzar el 50%. Las pruebas realizadas en ciudades de Estados Unidos, así como experiencias en Madrid y Zaragoza, respaldan el potencial de esta tecnología para optimizar la movilidad urbana.

Cómo funcionan los semáforos inteligentes

A diferencia de los semáforos tradicionales, que operan con ciclos de tiempo predefinidos, los modelos inteligentes utilizan sensores, cámaras y algoritmos capaces de analizar el tránsito de manera permanente. Con esa información, ajustan automáticamente la duración de las luces verdes y rojas según la cantidad de vehículos, la hora del día o situaciones imprevistas, como accidentes.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos explica que estos sistemas recopilan datos en tiempo real para modificar la señalización de forma dinámica, con el objetivo de reducir la congestión y mejorar la circulación.

Uno de los casos más destacados se registró en Birmingham, en el estado de Michigan, donde un proyecto piloto logró disminuir considerablemente las detenciones innecesarias y aliviar los embotellamientos. En España, las experiencias desarrolladas en Madrid y Zaragoza también mostraron resultados positivos.

Menos tránsito, menos contaminación y un futuro conectado

El impacto de esta tecnología no se limita a reducir el tiempo que pasan los conductores en la calle. Al evitar frenadas y detenciones innecesarias, también disminuye el consumo de combustible y las emisiones contaminantes. Un estudio citado por el artículo señala que la reducción cercana al 10% en los tiempos de viaje durante las horas pico contribuye a bajar significativamente las emisiones de dióxido de carbono.

Los semáforos inteligentes también disminuye el consumo de combustible y las emisiones contaminantes.

El próximo paso en esta evolución será la comunicación directa entre los vehículos y los semáforos. Según los especialistas, cuando ambos sistemas puedan intercambiar información en tiempo real, los autos podrán adaptar su velocidad para atravesar las intersecciones con mayor eficiencia, reduciendo aún más las paradas y mejorando la seguridad vial.

Para el Departamento de Transporte de Estados Unidos, esta integración será una pieza clave en el futuro de la movilidad urbana y en el desarrollo de ciudades cada vez más inteligentes.