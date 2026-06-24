La Ciudad de Buenos Aires habilitó al tránsito el nuevo paso bajo nivel de la calle Federico García Lorca, en el barrio de Caballito. La obra, desarrollada bajo las vías del ferrocarril Sarmiento, busca mejorar la circulación vehicular en una zona donde las barreras permanecían bajas durante buena parte de la hora, generando demoras y congestión.

Se trata del primero construido en el barrio porteño y forma parte del plan de infraestructura urbana destinado a optimizar la conectividad entre distintos sectores del distrito.

¿Cómo es el nuevo paso bajo nivel de Caballito?

La intervención se encuentra entre las calles Yerbal y Bogotá, a pocos metros de la estación Caballito del ferrocarril Sarmiento. El túnel fue diseñado para tránsito liviano y cuenta con un carril de circulación en sentido norte-sur, además de infraestructura destinada a mejorar la movilidad peatonal y ciclista.

Según informó el Gobierno porteño, la obra elimina la interacción entre trenes y vehículos en superficie, evitando las esperas provocadas por el descenso de las barreras y reduciendo los conflictos de tránsito en uno de los cruces más transitados del barrio.

Antes de su construcción, por el cruce circulaban más de 500 vehículos por hora y las barreras permanecían cerradas durante unos 34 minutos cada hora en promedio. La nueva infraestructura permitirá una circulación continua y una mejor conexión entre ambos lados de las vías.

La obra también incluyó calles colectoras, nuevas veredas, iluminación, equipamiento urbano, sistemas de drenaje y una estación de bombeo para garantizar el funcionamiento del paso bajo nivel durante eventos de lluvia.

"El proyecto fue concebido para ordenar la movilidad en una zona de alta demanda, mejorar la seguridad vial y facilitar los desplazamientos cotidianos de vecinos, peatones y ciclistas", repasaron desde el Ejecutivo porteño.

Modificaciones al tránsito por el nuevo paso bajo nivel de Caballito

La Ciudad de Buenos Aires activó cambios en el tránsito por la habilitación del nuevo paso bajo nivel de Caballito.