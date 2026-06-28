La Ciudad de Buenos Aires suspenderá las licencias de conducir de quienes falsifiquen o adulteren los carteles de reserva de estacionamiento para personas con discapacidad. Además, la sanción incluye una multa de hasta $ 200.000.

En lo que va del 2026 fueron removidos más de 400 carteles para vehículos que ocupaban de manera irregular espacios reservados, según denunció la Ciudad. Además, se detectó que había permisos adulterados, falsos y adulterados, y otros tenían como titulares a personas fallecidas.

"Si falsificaron el cartel de la reserva para discapacitados, les vamos a hacer una denuncia penal. Tienen 20 días para regularizar cualquier situación. Después de ese plazo, bánquense las consecuencias legales. Ley y orden”, sostuvo Macri.

Las consecuencias de falsificar carteles

Los responsables deberán pagar los gastos de los operativos de la remoción de carteles y la pintura del cordón. La medida surgió a partir de reiterados casos en lo que se colocaban o modificaban señales viales en la vía pública con el fin de garantizar un espacio de estacionamiento exclusivo que no les correspondía.

Este tipo de prácticas no solo constituye una apropiación ilegal del espacio público, sino que también perjudica de manera directa a los vecinos con discapacidad que tienen el derecho y la necesidad de ocupar los espacios designados.

Por su parte, la Secretaría de Tránsito intensificará los controles sobre la cartelería. En caso de detectar irregularidades retirarán de inmediato el cartel o señalización irregular, y si se trata de falsificaciones o adulteraciones radicarán una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal a fin de que se investigue.

Antes del inicio de una causa penal, se les otorgará a los infractores la posibilidad de hacer un descargo. También instruirán a las áreas competentes para iniciar de manera inmediata un procedimiento de suspensión preventiva de licencia de conducir de la persona involucrada.

Por otro lado, la nueva normativa introduce un criterio de responsabilidad económica directa. Quien haya generado de manera deliberada la situación irregular o adulterado el mobiliario urbano deberá afrontar la totalidad de los costos económicos derivados del operativo.

¿De cuánto es la multa?

La multa es de hasta $ 200.000 por exhibir certificados o credenciales de discapacidad inexistentes o antirreglamentarias. El monto es de hasta $ 100.000 por instalar señales de tránsito sin autorización o por modificar/destruir señalización vial.

La Ciudad también enviará a la Legislatura un proyecto para modificar el Código Contravencional e incorporar como contravención la conducta de quien falsifique o adultere un cartel de estacionamiento para personas con discapacidad.

Por último, se otorga un período de 20 días de corrido desde el dictado del decreto para que las personas que usen los espacios no autorizados regularicen voluntariamente su situación a través del sitio de Trámites a Distancia (TAD) de la Ciudad o al mail: [email protected].