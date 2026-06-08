Cómo consultar las infracciones de tránsito y puntaje de scoring en CABA

Los conductores que circulan por la Ciudad de Buenos Aires pueden consultar de manera online si registran infracciones de tránsito pendientes y conocer el estado de su puntaje de scoring. El trámite es gratuito y se realiza a través del sistema oficial del Gobierno porteño, utilizando el número de documento o la patente del vehículo.

Además de permitir verificar multas impagas, la plataforma informa el puntaje vigente del conductor, un dato clave para quienes necesitan renovar o gestionar su licencia de conducir.

Paso a paso | ¿Cómo consultar multas de tránsito en CABA?

La consulta puede realizarse desde el portal oficial de infracciones de la Ciudad. Allí es posible buscar información por patente o por documento. El sistema solicita ingresar el tipo y número de documento, o bien el dominio del vehículo, sin espacios ni guiones.

Una vez completados los datos, la plataforma muestra las actas registradas, el estado de las infracciones y, en caso de corresponder, las opciones disponibles para resolverlas o abonarlas. También permite obtener certificados de libre deuda cuando no existen multas pendientes.

El sitio oficial ofrece, además, acceso a trámites vinculados con controladores de faltas, recuperación de vehículos retenidos y consultas sobre legajos de infracciones.

¿Qué es el scoring y cómo consultar el puntaje?

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con un sistema de evaluación permanente de conductores, conocido como scoring. A través de este mecanismo, las infracciones de tránsito pueden derivar en descuentos de puntos sobre el registro de conducir, según la gravedad de la falta cometida.

El portal oficial de infracciones permite visualizar el puntaje asociado a cada conductor junto con las infracciones pendientes. De esta manera, los usuarios pueden verificar si mantienen el total de puntos disponible o si registran descuentos por sanciones previas.

Mantener el scoring actualizado resulta importante para evitar inconvenientes en trámites relacionados con la licencia de conducir y para conocer el impacto que pueden tener las infracciones acumuladas en el historial vial.