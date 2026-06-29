Informe de UTN: las formas en que la inteligencia artificial cambia el Mundial 2026

Además del crecimiento del torneo con 48 selecciones y tres países anfitriones, la Copa del Mundo es la más tecnológica de la historia. La inteligencia artificial es protagonista tanto dentro como fuera de la cancha, con aplicaciones que ya comenzaron a utilizarse y que seguirán evolucionando en áreas como el arbitraje, el análisis del juego y las transmisiones.

Esa es una de las principales conclusiones del informe "Inteligencia Artificial y Mundial 2026: una mirada tecnológica, educativa e institucional sobre el fútbol global", elaborado por el ingeniero Cristian Santander, especialista en inteligencia artificial y director de la Diplomatura en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos de la UTN Buenos Aires. El trabajo analiza cómo el evento deportivo "se convirtió también en un escenario de innovación tecnológica".

Uno de los puntos centrales del informe es el funcionamiento del fuera de juego semiautomatizado. Gracias a sistemas de visión por computadora, cámaras de alta precisión y procesamiento de datos, la inteligencia artificial permite detectar con mayor rapidez y exactitud la posición de los jugadores y la pelota para asistir a los árbitros en decisiones complejas.

Pero esa no es la única aplicación. El trabajo también destaca el uso de modelos de IA para el análisis táctico de los equipos, una herramienta que permite procesar grandes volúmenes de información para detectar patrones de juego, estudiar rivales y evaluar el rendimiento de los futbolistas. Según el informe, el Mundial 2026 muestra cómo estas tecnologías ya forman parte del fútbol de alto rendimiento y continuarán ganando protagonismo en los próximos años.

La inteligencia artificial también modifica la forma en que los espectadores siguen los partidos. El documento señala que la experiencia del público se transformará mediante "contenidos personalizados, estadísticas en tiempo real y visualizaciones tridimensionales", recursos que permitirán acceder a información adaptada a cada usuario durante las transmisiones. Además, la enorme infraestructura digital necesaria para organizar un Mundial distribuido entre Estados Unidos, México y Canadá exige sistemas capaces de procesar información de manera permanente y coordinar millones de datos en tiempo real.

El Mundial como una vidriera para la inteligencia artificial

Más allá de las aplicaciones deportivas, los autores sostienen que la Copa del Mundo puede convertirse en una oportunidad para explicar cómo funcionan muchas de las tecnologías que ya forman parte de la vida cotidiana. "El Mundial como un caso real para acercar conceptos de ingeniería, ciencia de datos e inteligencia artificial a la sociedad", resume el informe al explicar uno de sus principales objetivos. El decano de la UTN Buenos Aires, Guillermo Oliveto, aseguró que el papel de la universidad "va más allá de formar ingenieros".

El informe concluye que la inteligencia artificial dejó de ser una promesa para convertirse en una herramienta presente en múltiples ámbitos, incluido el deporte. En ese marco, el secretario de Cultura y Extensión Universitaria de la UTN Buenos Aires, Juan Manuel Balestro, afirmó que el desafío pasa también por comprender esos cambios. "La inteligencia artificial está redefiniendo la manera en que producimos, nos comunicamos, aprendemos y también disfrutamos del deporte. Desde la UTN Buenos Aires impulsamos una formación conectada con esas transformaciones y promovemos la producción de conocimiento que permita comprenderlas", expresó.