Se terminó la espera en Perú: la Justicia declaró presidenta a Keiko Fujimori

Keiko Fujimori fue confirmada como la nueva presidenta de Perú luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) finalizara el escrutinio y se resolvieran las actas impugnadas en los Jurados Electorales Especiales (JEE). De esta manera, la candidata de Fuerza Popular se impuso en el balotaje y asumirá el mando del país para el período 2026-2031.

El resultado definitivo reflejó una elección muy ajustada. Fujimori obtuvo 9.223.396 votos, mientras que el postulante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, alcanzó 9.173.755 sufragios, una diferencia que terminó definiendo una de las contiendas más parejas de los últimos años.

Tras concluir el conteo oficial, el siguiente paso será la proclamación de la ganadora por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Según se informó, el acto protocolar se realizará el miércoles 15 de julio desde el mediodía en el Gran Teatro Nacional, ubicado en el distrito limeño de San Borja.

Posteriormente, Keiko Fujimori prestará juramento como presidenta el próximo 28 de julio ante el Congreso bicameral, ceremonia con la que comenzará oficialmente su mandato hasta 2031.

La cuarta candidatura que terminó con un triunfo

La líder de Fuerza Popular alcanzó finalmente la Presidencia luego de cuatro intentos. En las elecciones anteriores había sido derrotada por Ollanta Humala en 2011, Pedro Pablo Kuczynski en 2016 y Pedro Castillo en 2021.

Antes de que finalizara el escrutinio oficial, Fujimori ya había adelantado algunas de las primeras medidas que buscará impulsar al frente del Gobierno. Entre ellas, anunció que pretende reunirse con el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, para analizar la posibilidad de que continúe al frente de la entidad. "Culminado el conteo de la ONPE, porque son pocas actas observadas, lo primero que voy a hacer es solicitar una audiencia con Julio Velarde", declaró a RPP.