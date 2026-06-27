Keiko Fujimori será proclamada presidenta de Perú y el 15 de julio recibirá su credencial de ganadora

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) del Perú confirmó que entregará el 15 de julio las credenciales a la fórmula presidencial encabezada por Keiko Fujimori, quien se convirtió en la ganadora del balotaje, tras la pelea de casi un mes por el voto a voto que tuvo en vilo al país. Así lo confirmó el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, al anunciar que la ceremonia se realizará en el Gran Teatro Nacional, en Lima, una vez concluidas todas las proclamaciones descentralizadas.

El anuncio llega cuando el escrutinio alcanza el 99,887% de las mesas electorales. De acuerdo a los datos oficiales, Fujimori reúne el 50,122% de los votos válidos frente al 49,878% obtenido por el izquierdista Roberto Sánchez. La diferencia de 44.824 votos ya es considerada irreversible, ya que restan por computar menos de 22.200 sufragios, insuficientes siquiera para modificar el resultado definitivo.

"Finalmente, estaremos proclamando a una nueva fórmula presidencial que va a liderar los destinos del país en el próximo período constitucional, esperando que exista un balance de poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y el Poder Judicial", sostuvo Burneo al comunicar el cronograma previsto por el organismo electoral.

El titular del JNE también indicó que la proclamación oficial de los resultados presidenciales se espera para el 3 de julio, una vez que los 60 jurados electorales especiales culminen las proclamaciones en todas las circunscripciones del país. Una vez termine ese trámite, el organismo podrá avanzar con la entrega formal de credenciales. La ceremonia del 15 de julio acreditará a la fórmula presidencial integrada por Keiko Fujimori, quien estará acompañada por Luis Galarreta como primer vicepresidente y Miguel Torres como segundo vicepresidente.

Renovación institucional y asunción del nuevo Congreso, ahora bicameral

En paralelo, el proceso de renovación institucional ya comenzó con la entrega de credenciales a los integrantes del nuevo Congreso. Este viernes, el JNE acreditó a los nuevos 130 diputados elegidos en los comicios generales del 12 de abril. De ese total, 28 fueron elegidos por distrito electoral múltiple y los restantes 102 mediante representación proporcional según la cantidad de electores de cada circunscripción.

La nueva Cámara de Diputados estará conformada por 41 legisladores de Fuerza Popular, el partido de Fujimori; 32 de Juntos por el Perú, el partido de Sánchez; 18 del Partido del Buen Gobierno; 15 de Renovación Popular; 14 del Partido Cívico Obras y 10 de Ahora Nación.

Por su parte el nuevo Senado peruano estará integrado por 60 senadores. El JNE les entregó el jueves las credenciales para que puedan asumir formalmente sus bancas. Esto genera expectativa ya que Perú no cuenta con Cámara alta desde su disolución en 1992, tras el autogolpe de Estado del ex presidente y dictador Alberto Fujimori, el padre de Keiko.

Varios analistas destacaron la ausencia del líder ultraderechista Rafael López Aliaga, ex candidato a presidente y senador electo, que finalmente rechazó asumir su plaza para intentar de volver a ser candidato en las próximas elecciones municipales de Perú, previstas para octubre de este año.