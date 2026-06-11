El balotaje de las elecciones en Perú 2026 se encuentra en un escenario de máxima tensión con el 98,2% de las actas escrutadas, Keiko Fujimori obtiene el 50,002% de los votos frente al 49,998% de Roberto Sánchez, una diferencia de apenas 651 sufragios. El resultado sigue siendo un empate técnico y aún restan actas por revisar, lo que mantiene la incertidumbre sobre quién será el próximo presidente.

Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 98,2% de las actas contabilizadas, Fujimori alcanza 9.032.651 votos (50,002%), mientras que Sánchez suma 9.032.000 (49,998%). La diferencia es de apenas 651 votos, un margen ínfimo que refleja la polarización política del país.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) advirtió que la definición podría demorar hasta 30 días, dado que aún deben resolverse actas observadas y contabilizar votos del extranjero. Hasta ahora, 1.635 se encuentran en proceso de envío a los Jurados Electorales Especiales (JEE) y apenas 21 permanecen pendientes.

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En este contexto, la candidata de Fuerza Popular llamó a la calma y aseguró que reconocerá el resultado final, sea cual sea. Por su parte, Sánchez se proclamó ganador desde la Plaza San Martín, apelando a un “hito histórico” contra lo que denomina el pacto mafioso.

Elecciones en Perú: el balotaje entre Fujimori y Sánchez se define voto a voto

Clave del voto extranjero y los votos pendientes

El voto extranjero es clave ya que en países como Estados Unidos y España, Fujimori obtiene una clara ventaja, mientras que en Italia Sánchez logra imponerse. La diferencia entre ambos candidatos es de apenas 651 votos en términos absolutos y 0,004 puntos porcentuales en votos válidos y el cambio de liderazgo se produjo por la incorporación al cómputo del voto en el extranjero. Con 1.656 actas aún pendientes de resolución -prácticamente en su totalidad en manos de los JEE-, el resultado sigue siendo matemáticamente reversible.

Las actas en manos de los JEE son documentos electorales que presentan irregularidades o dudas durante el escrutinio. El vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Valdivia, explicó que los motivos más frecuentes para observar un acta incluyen “falta de firmas, falta de datos, acta incompleta, ilegibilidad o error aritmético”, como también la presencia de votos impugnados por los personeros de los partidos.

Este balotaje recuerda a las elecciones de 2016 y 2021, cuando Fujimori perdió por márgenes estrechos frente a Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo. La primera vuelta de abril mostró a Fujimori como la candidata más votada con el 17,19%, seguida por Sánchez con el 12,04%.