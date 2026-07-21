Los ministros de Exteriores de Corea del Norte y Rusia mantienen conversaciones estratégicas en Moscú

FOTO DE ARCHIVO: La ministra de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Choe Son Hui, asiste a una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin en el Kremlin, Moscú, Rusia

​La ministra de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Choe Son-hui, y el ministro de Asuntos Exteriores ‌de Rusia, Serguéi Lavrov, ‌celebraron el lunes en Moscú su tercer diálogo estratégico, informó el martes la agencia estatal norcoreana KCNA.

Según el reporte, ambas partes "alcanzaron un consenso sobre todas las cuestiones planteadas para su debate", y las conversaciones se centraron en la aplicación del tratado de asociación estratégica global firmado en ​junio de 2024.

Rusia ⁠expresó su pleno apoyo a las medidas de Corea ‌del Norte para contrarrestar lo que la ⁠KCNA describió como actos hostiles ⁠que amenazan su posición y su derecho al desarrollo, así como sus derechos soberanos y sus intereses de seguridad.

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Corea del ⁠Norte expresó su "apoyo inquebrantable" a las políticas rusas ​destinadas a eliminar lo que denominó ‌la "causa fundamental" del conflicto en Ucrania ‌y a defender la soberanía y la integridad ⁠territorial de Rusia.

El Kremlin dijo el lunes que Choe se reunió el domingo con el presidente ruso, Vladímir Putin, y le transmitió los saludos del líder norcoreano, ​Kim Jong-un. ‌La KCNA también confirmó la reunión en un reporte separado publicado el martes.

Los ministros de Asuntos Exteriores también debatieron sobre visitas de alto nivel, planes de cooperación y coordinación diplomática en torno ⁠a cuestiones internacionales de gran relevancia, según la KCNA.

Soldados norcoreanos ayudaron a Rusia a repeler una importante incursión ucraniana en su región occidental de Kursk que comenzó en 2024.

En virtud del pacto de defensa entre ambos países, Corea del Norte envió unos 14.000 soldados para luchar junto al ejército ‌ruso en Kursk.

Los analistas han estado atentos a cualquier indicio de que la visita de Choe pudiera allanar el camino para otro viaje a Rusia de Kim, quien viajó allí por última vez para una cumbre con Putin en ‌2023. Putin invitó a Kim a visitar el país de nuevo durante su cumbre de junio de 2024 en Pionyang.

Corea del ‌Norte también ⁠ha estado reforzando sus lazos con China, con sucesivos intercambios de alto nivel este mes ​con motivo del 65.º aniversario del tratado de amistad y defensa mutua entre ambos países.

Con información de Reuters