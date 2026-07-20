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Javier Milei presidente

Se diluye el feriado tras la confirmación de que Messi no vuelve con Selección

El Presidente depositó la decisión final en el equipo, que decidió no festejar. De todos modos esperarán para oficializar la medida. 

20 de julio, 2026 | 11.02
Por

Alan Longy

En un escenario distinto al proyectado y anunciado, el Gobierno de Javier Milei ve cómo se diluye el feriado nacional para acompañar a la Selección Argentina semifinalista del Mundial. El Presidente depositó la decisión final en el equipo, que decidió no festejar. Habrá en Ezeiza una recepción menor y luego un traslado al predio de la AFA pasadas las 18hs.

La recepción en el aeropuerto estará a cargo de autoridades de la empresa que lo administran y sin presencia de miembros del Gobierno. “No se va a festejar”, reproducen en el plantel. “El escenario está abierto, demoraron el vuelo de regreso, por el momento no hay mayores definiciones”, responden en un despacho en Casa Rosada que no pierde el optimismo.

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