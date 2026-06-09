Final abierto en las elecciones de Perú: el candidato de izquierda sigue arriba por pocos votos

Con casi el 96% de los votos escrutados, el candidato de la izquierda, Roberto Sánchez, lidera la elección con el 50,057% del balotaje en Perú, apenas 20 mil votos por encima del 49,943% de la hija del dictador y candidata derechista Keiko Fujimori. Hasta el momento hay más de 1.500 actas observadas que deberán ser analizadas por el tribunal electoral y podrían ser central para dirimir al próximo presidente. De cursarse todos estos recursos judiciales, el resultado definitivo podría conocerse recién el 15 de julio, es decir, apenas dos semanas antes de la fecha oficial de la asunción presidencial.

Ya van más de dos días de un lento escrutinio que en 15 horas avanzó solo 1%. A las 13.40 de este martes, la diferencia entre ambos era de apenas 20.221 votos. Sánchez, el candidato de Juntos por el Perú, ganaba con 8.911.541 votos, apenas el 0,114% frente a los 8.891.320 sufragios de Fujimori, la líder de Fuerza Popular (FP), según los datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En medio de la incertidumbre, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, rechazó "cualquier narrativa de fraude" en el balotaje celebrado este domingo y sostuvo que las incidencias registradas están "canalizadas adecuadamente".

Al dirigirse a la prensa tras el cierre de los comicios, Burneo afirmó que concluye "con éxito" una nueva etapa del proceso correspondiente a la segunda vuelta electoral, que, según indicó, transcurrió "con toda normalidad y regularidad".

Asimismo, convocó a las fuerzas políticas y a sus seguidores a preservar "la serenidad y actuar con responsabilidad democrática", a la espera de los resultados oficiales, que serán dados a conocer "progresivamente" a través de los canales institucionales.

La ausencia a votar

Según los datos de la ONPE, el ausentismo tuvo gran protagonismo en la segunda vuelta: de los 27.325.432 peruanos que fueron llamados a las urnas para sufragar, más del 24,28% no asistió. Después de la pandemia, se trata de la cifra más elevada de electores ausentes en los balotajes de los últimos 20 años.

Antes de la pandemia de la Covid-19, el ausentismo en las segundas vueltas presidenciales se había mantenido por debajo del 20% en casi todos los procesos electorales. Recién en 2021, en un contexto marcado por la emergencia sanitaria, la inasistencia a las urnas alcanzó el 25,4 %, el porcentaje más alto registrado en la historia de los balotajes del país.

Las actas observadas: la clave para el resultado final

En este contexto, ya son más de 1.500 las actas que fueron observadas, las cuales tendrán que analizadas por los órganos de justicia electoral. En total, significa el 1,6% del total de actas de esta segunda vuelta electoral, una cifra que se acerca al 1.9% registrado en el 2021. Estos votos serían decisivos para la definición del desenlace de la elección.

En concreto, las actas que serán inspeccionadas son por el tribunal figuran en los distritos de Lima (914), Callao (69), Piura (65), Cusco (47) y Áncash (45).