Cuántos presidentes tuvo Perú en los últimos 10 años

José María Balcázar Zelada ejerce como presidente de Perú desde febrero de 2026, luego de haber sido elegido tras la moción de censura contra José Jerí.

La política peruana atravesó un nuevo sismo institucional tras la destitución del presidente José Jerí, quien apenas resistió cuatro meses en el cargo. Entre destituciones, renuncias forzadas y mandatos interinos, la Casa de Pizarro cambió de dueño a un ritmo vertiginoso.

En la última década, Perú tuvo nueve presidentes. Esta cifra no solo refleja una crisis de representación, sino un sistema político donde la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo se volvió la norma. Desde 2016, el último año en que un mandatario logró completar su mandato de cinco años, la banda presidencial parece haber perdido su estabilidad.

Uno por uno, los presidentes de Perú desde 2011

Para entender el presente, es necesario revisar la lista de mandatarios que han desfilado por el poder en los últimos 10 años, marcados por el escándalo de Lava Jato, la corrupción y el asedio parlamentario.

Ollanta Humala (2011 – 2016)

Fue el último presidente en completar su periodo constitucional. Aunque su gestión terminó bajo fuertes críticas y procesos judiciales posteriores, logró la transición institucional hacia su sucesor.

Pedro Pablo Kuczynski (2016 – 2018)

El economista ganó por un margen mínimo ante Keiko Fujimori. Su gobierno estuvo marcado por la hostilidad de un Congreso dominado por el fujimorismo. Renunció tras el escándalo de los “Mamanivideos”, que revelaron una presunta compra de votos para evitar su vacancia a cambio del indulto a Alberto Fujimori.

Martín Vizcarra (2018 – 2020)

Asumió como vicepresidente tras la salida de PPK. Tuvo altos niveles de popularidad y llegó a disolver el Congreso en 2019. Sin embargo, fue destituido en 2020 por "incapacidad moral" debido a denuncias de corrupción en su etapa como gobernador. Su imagen terminó de desplomarse con el escándalo del Vacunagate.

Manuel Merino (Noviembre 2020)

Su mandato fue un récord de brevedad: duró solo cinco días. Asumió tras la salida de Vizcarra, pero las masivas protestas sociales, que dejaron dos muertos y cientos de heridos, lo obligaron a renunciar de inmediato.

Francisco Sagasti (2020 – 2021)

Presidente de transición que asumió en el pico de la pandemia. Su gestión se centró en estabilizar el país y garantizar la compra de vacunas contra el COVID-19 antes de entregar el mando al ganador de las elecciones.

Pedro Castillo (2021 – 2022)

El maestro rural llegó al poder con una agenda de cambio social. Sin embargo, su gestión fue errática, con 78 ministros en 17 meses. Fue destituido tras intentar un fallido autogolpe de Estado el 7 de diciembre de 2022. Hoy cumple prisión preventiva.

Dina Boluarte (2022 – 2025)

Fue la primera mujer en ocupar la presidencia. Su mandato, que duró 34 meses, estuvo signado por la represión a las protestas sociales y escándalos personales (como el uso de relojes de lujo). Fue removida por el Congreso tras perder el apoyo de las bancadas de derecha en medio de una crisis de seguridad.

José Jerí (2025 – 2026)

El caso más reciente. Asumió tras la caída de Boluarte, pero su gestión duró apenas cuatro meses. Fue destituido por el Parlamento tras no superar siete mociones de censura y verse envuelto en un escándalo de reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua Yang, proveedor del Estado.

José María Balcázar Zelada (2026)

Ejerce como presidente de Perú desde febrero de 2026, luego de haber sido elegido tras la moción de censura contra José Jerí.