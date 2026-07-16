Cuánto cuesta viajar a la final del Mundial para alentar a la Selección

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial disparó la demanda de pasajes hacia Nueva York y las aerolíneas comenzaron a reforzar su oferta para los hinchas que buscan estar presentes en el partido decisivo frente a España.

Como respuesta al fuerte interés, Aerolíneas Argentinas incorporó dos vuelos especiales sin escalas entre Buenos Aires y el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), operados con aeronaves Airbus A330. Los servicios despegarán desde Ezeiza el viernes 17 de julio a las 21:30 y el sábado 18 a las 9:00, con el objetivo de que los pasajeros lleguen con tiempo suficiente para presenciar la definición del torneo.

Más opciones para llegar a Nueva York

Además de los vuelos extraordinarios, la compañía de bandera mantendrá su programación habitual con dos frecuencias diarias hacia Miami durante los días previos a la final, una alternativa que permite continuar el viaje hacia Nueva York mediante conexiones.

El cronograma contempla vuelos desde Ezeiza el jueves 16 de julio a las 8:00 y 22:45; el viernes 17 a las 00:30 y 22:45; y el sábado 18 nuevamente a las 8:00 y 22:45.

Desde Miami existe una amplia oferta de vuelos diarios hacia Nueva York operados por American Airlines, Delta Air Lines y JetBlue. En la mayoría de los casos, las escalas demandan entre una y tres horas.

Quienes prefieran un vuelo directo también cuentan con la opción de American Airlines, que mantiene una frecuencia diaria entre Buenos Aires y Nueva York.

Conexiones desde distintos hubs internacionales

Las alternativas con escalas amplían considerablemente las posibilidades de viaje. American Airlines ofrece conexiones a través de Miami y Dallas, mientras que Delta lo hace vía Atlanta y United Airlines mediante su hub en Houston.

LATAM, por su parte, permite arribar a Nueva York con escalas en Santiago de Chile o Lima, opciones que suelen presentar una buena disponibilidad de asientos y tarifas competitivas.

Otra posibilidad es Copa Airlines, que conecta Buenos Aires con la ciudad estadounidense a través de Panamá, aprovechando su centro de distribución de vuelos para ofrecer conexiones rápidas hacia el área metropolitana de Nueva York.

También aparecen opciones mediante aerolíneas europeas. Iberia, Air France, KLM y British Airways permiten llegar haciendo escala en Madrid, París, Ámsterdam o Londres. Aunque estos itinerarios implican recorridos más largos, suelen convertirse en una alternativa cuando las rutas americanas presentan alta ocupación o para quienes desean combinar el viaje con una estadía en Europa.

Cuánto cuesta viajar para la final

La expectativa generada por el encuentro entre Argentina y España impactó directamente sobre el valor de los pasajes. En el caso de los vuelos especiales de Aerolíneas Argentinas, las tarifas de ida y vuelta se ubican entre los U$S 1.800 y U$S 2.500, dependiendo de la disponibilidad y del tipo de tarifa elegida.

Los servicios directos de American Airlines parten de un rango de U$S 1.600 a U$S 2.300, aunque en los días de mayor demanda pueden superar los U$S 2.800.

Las alternativas con escalas presentan valores más variados. Los itinerarios vía Miami, Dallas, Houston o Atlanta, operados por American, Delta y United, oscilan entre U$S 1.200 y U$S 1.900.

Las conexiones mediante Santiago, Lima o Panamá suelen encontrarse entre U$S 1.000 y U$S 1.600, mientras que las rutas ofrecidas por compañías europeas rondan entre U$S 1.400 y U$S 2.200, con diferencias según la duración de las escalas y la disponibilidad de plazas.

Con una combinación de vuelos directos, conexiones regionales e itinerarios vía Europa, los hinchas argentinos cuentan con múltiples alternativas para llegar a Nueva York. Sin embargo, la cercanía de la final y la fuerte demanda continúan presionando los precios, por lo que la disponibilidad de pasajes podría reducirse rápidamente en los próximos días.