Dónde juega el Flaco López y su altura: todo sobre el jugador de la Selección Argentina

El Flaco López con la selección de fútbol de Argentina. (Crédito de foto: AFP)

El delantero correntino se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2026 de la FIFA. Nacido el 6 de diciembre del año 2000 en la muy pintoresca localidad de San Lorenzo, Corrientes, José Manuel Alberto López es el nombre detrás de la codiciada camiseta número 21 de la Albiceleste. Su convocatoria por parte del director técnico Lionel Scaloni sorprendió a muchos analistas, pero su magnífico presente en el competitivo fútbol sudamericano le abrió las puertas de la lista definitiva para disputar este histórico certamen máximo que se desarrolla en los estadios de Norteamérica.

El "Flaco" López: un presente de lujo en el fútbol de Brasil

Con su imponente estatura de 1,90 metros, el "Flaco" López destaca principalmente por su gran juego aéreo y su extraordinaria capacidad para ganar duelos físicos contra los aguerridos defensores rivales de la región. Actualmente, el atacante correntino brilla en las filas de la prestigiosa Sociedade Esportiva Palmeiras, uno de los clubes más poderosos e importantes de la Serie A de Brasil.

En este equipo ha pulido notablemente sus cualidades asociativas, convirtiéndose en un delantero sólido y versátil. No solo actúa como una implacable referencia de área para definir de cabeza o con su prodigioso pie izquierdo, sino que también sabe retrasarse en el campo de juego para generar fútbol, pivotear con criterio y asistir de gran manera a sus compañeros.

El "Flaco" López en la foto oficial de la Selección Argentina. (Crédito de foto: Florencia Tan Jun / FIFA)

La trayectoria del Flaco: seleccionado argentino

La trayectoria de López es una inspiradora historia de superación futbolística. Realizó parte de sus divisiones inferiores en Independiente, pero tras quedar en condición de libre llegó al Club Atlético Lanús. Antes de dar el salto directo al profesionalismo de primera división, el correntino sumó valiosa experiencia a préstamo en el Club Atlético Colegiales de Tres Arroyos, con el que disputó la Liga Regional.

Finalmente, hizo su ansiado debut en el primer equipo de Lanús a principios del año 2021. Sus goles decisivos y grandes actuaciones llamaron la atención del Palmeiras, que adquirió su pase a mediados de 2022. En el fútbol brasileño se consolidó rápidamente como estrella y goleador indiscutido de la Copa Libertadores y el Brasileirao. Este descollante nivel despertó el interés del cuerpo técnico liderado por Scaloni.

Ahora, el Flaco López vive el sueño de todo futbolista defendiendo con absoluto orgullo la camiseta de la Selección Argentina en el Mundial 2026, y fue el autor de la asistencia a Julián Álvarez en el histórico gol contra Suiza en cuartos de final.