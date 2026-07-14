El Gobierno riojano defendió su administración financiera y destacó la política económica: "Priorizamos los salarios"

El secretario General de la Gobernación de La Rioja, Ricardo Herrera, aseguró que la provincia mantiene una situación financiera más favorable que la de otras jurisdicciones del país y destacó las medidas adoptadas por el Gobierno provincial para sostener los ingresos de los trabajadores estatales en un contexto económico complejo.

El funcionario afirmó que, pese a las dificultades que atraviesan las provincias por la caída de recursos nacionales y la situación económica general, La Rioja logró administrar sus recursos con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los empleados públicos: “La situación financiera de otras provincias es crítica. Destaco la capacidad financiera de La Rioja”.

En ese sentido, remarcó que una de las principales decisiones del Ejecutivo fue priorizar la política salarial y garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos con los trabajadores. “Hicimos todo lo que se tenía que hacer para priorizar la grilla salarial de los riojanos”, sostuvo.

El secretario General también se refirió al regreso de los Chachos, los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE) que volverán a circular desde agosto como parte de la recomposición salarial anunciada por el Gobierno provincial. Sobre este punto, llevó tranquilidad respecto del funcionamiento del instrumento y aseguró que el recupero de los bonos está garantizado.

“El recupero de los Chachos está asegurado. Esa es la confianza que tiene la gente en el Gobierno”, manifestó. Asimismo, Herrera evitó realizar definiciones políticas vinculadas a las elecciones provinciales de 2027 y señaló que la prioridad de la gestión continúa siendo atender las necesidades actuales de la provincia.

“Todavía no estamos pensando en eso. Creo que el sistema actual es el adecuado. Hay mucho trabajo y otras cosas para pensar ahora”, indicó. Por último, el funcionario sostuvo que los intereses institucionales de La Rioja deben estar por encima de las diferencias partidarias y destacó la necesidad de continuar trabajando en la defensa de los recursos y las políticas provinciales: “La Rioja tiene intereses más allá del color político”.

El reclamo riojano por los fondos nacionales

En declaraciones al programa Aquí & Ahora, el funcionario afirmó que la Provincia mantiene abiertos los canales de diálogo institucional, pero rechazó cualquier condicionamiento político para acceder a recursos que considera legítimos.

“Nos molesta mucho y nos duele que se nos ponga en una situación de extorsión permanente, pidiendo a la provincia gestos de colaboración con el Gobierno nacional para recibir algo que nos corresponde”, manifestó.

Herrera explicó que los fondos reclamados forman parte del mismo esquema de asistencia financiera mediante el cual otras provincias accedieron a adelantos de coparticipación. Sin embargo, señaló que mientras esos desembolsos avanzaron en otros distritos, La Rioja continúa sin obtener respuestas concretas por parte de la Casa Rosada.

El reclamo se profundizó luego de que el Gobierno nacional ampliara los anticipos financieros otorgados a Entre Ríos y habilitara mecanismos similares para las provincias de Jujuy y Santa Fe. Según se informó, esas jurisdicciones podrán acceder a desembolsos de hasta 400 mil millones de pesos, montos que deberán ser reintegrados durante el ejercicio fiscal 2026.