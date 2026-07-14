Caso Axel González: a casi dos meses de la desaparición del joven, realizaron nuevos rastrillajes en Chaco

A pocos días de que se cumplan dos meses de la desaparición de Axel Alejandro González en Chaco, las fuerzas de seguridad realizaron este martes nuevos operativos de rastrillaje en la ciudad de Fontana. Los trabajos se concentraron en un área de más de 10 hectáreas en la zona donde el joven de 22 años fue visto por última vez el pasado 17 de mayo.

Según detalló el medio Diario Chaco, la coordinación de la búsqueda involucró a agentes de Inteligencia Criminal, personal de la Dirección de Investigaciones y efectivos de diferentes unidades policiales.

Pese a la extensión cubierta, las autoridades informaron que la jornada concluyó sin novedades sobre el paradero de Axel. Esta acción se suma a los rastreos terrestres y fluviales realizados en junio, que abarcaron 45 hectáreas y 3.500 metros del río Negro.

Mientras crecen los cuestionamientos por el accionar de los agentes de la Comisaría Segunda de Fontana durante los primeros días de búsqueda, la fiscal Eugenia Arolfo, integrante del Equipo Fiscal Especial (EFE), dictó la prisión preventiva para tres hombres vinculados al caso. Se trata de Ramón “Cuno” Gómez, imputado por amenazas, junto a Leonardo Silva y Antonio Iñiguez, acusados de encubrimiento.

En paralelo, se ordenó el traslado de los detenidos a la Unidad Penal 7 debido a la intervención de fuerzas federales en la causa. Por otro lado, la expareja del joven y otros tres sospechosos recuperaron la libertad por falta de pruebas formales.

"No lo tengo a mi hijo": la madre de Axel González interceptó a Zdero

La desesperación de la familia de Axel aumenta y exigen respuestas a las autoridades provinciales. Previo al acto por el Día de la Independencia, la madre del joven, María Gómez, interceptó al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, para suplicarle ayuda en la búsqueda de su hijo. "Voté por usted, por favor ayúdeme. Es demasiada la desesperación. Hoy Axel cumple 22 años y yo no lo tengo", expresó la mujer entre lágrimas.

Ante el pedido, el gobernador Zdero decidió detener la caravana, bajar del vehículo y abrazó a la madre del joven, asegurándole que, como padre, comprendía su situación y que el Gobierno continuará colaborando con la investigación.

Tras el encuentro con el gobernador, María Gómez aclaró a la prensa que su objetivo no era generar una confrontación política, sino asegurar que el caso de su hijo no sea olvidado. "Quería hablar con él y pedirle ayuda. Por favor, ayúdenme, ustedes también (los periodistas) son mi sustento, que se siga hablando del tema", remarcó la madre.

La mujer remarcó que se presentó en el acto por la necesidad de que el caso siga visible. “Hoy iba a cumplir 22 años Axel. Yo no lo tengo. Yo no lo tengo a mi hijo”, expresó.

En ese momento, recordó una escena familiar que volvió aún más fuerte su reclamo: “Hoy, 9 de Julio, yo tenía que poder hacerle su milanesa a la napolitana, que tanto le gusta, que yo todos los años le hacía porque es su comida favorita”.

“Por favor, ayúdenme. No se vayan a apagar, porque ustedes son mi sustento. Que se siga viralizando, que se siga”, pidió la madre del joven desaparecido ante los medios presentes.