Crisis laboral: Chaco perdió 5,2% empleos privados en marzo y acumula una pérdida de 7.500

Según un informe de la consultora Politikón Chaco, el empleo privado en Chaco volvió a mostrar señales de retracción y se registraron 384 puestos de trabajo formales menos durante marzo, lo que ubicó a provincias entre las más afectadas. Esta tendencia negativa se extiende desde fines del 20023 e impacta en distintos sectores productivos.

El informe elaborado a partir de datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la provincia registró una caída mensual del 0,5% en el empleo privado registrado. A nivel nacional, el informe marcó una baja del 0,1% en el empleo formal, equivalente a 7.603 puestos menos, lo que confirma una tendencia descendente sostenida en el tiempo.

Un mapa laboral con más caídas que mejoras

Durante marzo, solo cinco provincias lograron mejorar sus niveles de empleo privado, mientras que el resto registró caídas de distinta intensidad. En ese contexto, Chaco volvió a integrar el grupo de distritos con saldo negativo, consolidando un patrón de debilidad en el mercado laboral local. El comportamiento responde a aquellos sectores que no logran sostener la creación de empleo de manera consistente.

La comparación interanual también refuerza el diagnóstico negativo. En relación con marzo del año anterior, el empleo privado formal en Chaco se redujo un 5,2%, lo que implica la pérdida de 3.808 puestos de trabajo en doce meses. El análisis de más largo plazo agrava el panorama. Si se toma como referencia noviembre de 2023, el sistema de empleo privado registrado en la provincia acumula una caída del 9,8%, equivalente a 7.587 trabajadores menos.

Este retroceso sostenido sugiere una pérdida estructural de empleo formal que no logra revertirse en el corto plazo.

Sectores económicos: pocas mejoras y más retrocesos

El informe de Politikon Chaco también detalla el desempeño por actividades económicas. En marzo, solo cuatro sectores lograron incrementos en el empleo registrado: minería, agro, pesca y servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler. En contraste, las principales caídas se concentraron en la industria manufacturera y la intermediación financiera, dos rubros clave dentro del empleo privado formal.

Si se amplía la mirada desde noviembre de 2023, la mayoría de los sectores aún se mantiene por debajo de los niveles previos, con descensos marcados en la construcción, la industria manufacturera y la minería.