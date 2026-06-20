Sueldos bajos y falta de conducción: más de 300 empleados abandonaron el Estado durante la gestión de Zdero

La pérdida del poder adquisitivo y el deterioro de las condiciones laborales en la administración pública chaqueña se reflejan en una tendencia que comenzó a profundizarse este año: desde marzo, 324 agentes estatales se acogieron a distintos regímenes de retiro voluntario, un promedio superior a los 80 por mes. El dato surge de un relevamiento realizado sobre decretos oficiales publicados por el Poder Ejecutivo provincial y se produce en un contexto de fuerte malestar por los bajos salarios y la falta de recursos en distintas áreas del Estado.

Los retiros se enmarcan en la Ley 4200-H de Retiro Voluntario Móvil, sancionada en diciembre de 2025 y reglamentada en febrero de este año. El régimen está destinado a buena parte del personal de planta permanente que aporta al Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP) y permite acceder a una prestación equivalente a entre el 50% y el 75% del salario, según la edad y los años de aportes. El plazo para adherirse se encuentra abierto hasta el próximo 31 de agosto.

La normativa contempla actualización automática de los haberes y la continuidad de beneficios como obra social, aguinaldo y asignaciones familiares. Quedan excluidos los docentes, el personal de seguridad y, salvo excepciones, los trabajadores de Salud Pública. Además, los cargos vacantes que se generen serán eliminados de las estructuras presupuestarias.

Junto con este esquema continúa vigente el Régimen de Retiro Voluntario por Familiar con Discapacidad, que garantiza una prestación equivalente al 100% del salario para aquellos agentes que tengan a su cargo personas con discapacidad que requieran asistencia permanente.

"Solo sos un número más"

Más allá de los números, distintos testimonios reflejan las razones detrás de esta tendencia. Uno de ellos es el de Luis Rafael Romero, trabajador estatal con quince años de trayectoria, quien anunció recientemente su retiro. Según indicó el portal Litigio, Romero sostuvo a través de una publicación en redes sociales que la situación salarial terminó por volver insostenible su permanencia en la administración pública.

“La pérdida del poder adquisitivo en el presente es algo jamás visto. Pretender que la gente trabaje con sueldos muy bajos, congelados y sin poder cubrir las necesidades mínimas es algo muy cruel”, afirmó.

Romero también cuestionó la falta de recursos para desarrollar las tareas cotidianas y aseguró que en muchos casos los propios empleados deben solventar gastos operativos. “No se tienen las herramientas mínimas para trabajar, al punto de tener que invertir dinero propio para paliar ciertas necesidades que el Estado no quiere cubrir”, señaló.

Además, apuntó a la ausencia de incentivos y reconocimiento dentro de los organismos públicos. “Trabajar sin estímulos, sin conducción y sin un norte claro también agota”, expresó. Y resumió el malestar que, según afirmó, comparten muchos trabajadores con una frase contundente: “En el presente da lo mismo: sos solo un número más”.

Zdero acumula una pérdida de 7.587 empleos privados

El empleo privado formal volvió a retroceder en Chaco durante marzo y profundizó una tendencia negativa que se sostiene desde fines de 2023. Según un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco sobre la base de datos oficiales de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la provincia perdió 384 puestos de trabajo registrados en un solo mes y se ubicó entre las jurisdicciones más golpeadas del país.

La caída mensual fue del 0,5%, por encima del promedio nacional, que registró una baja del 0,1%, equivalente a 7.603 empleos formales destruidos en todo el país. Apenas cinco provincias lograron aumentar su nivel de empleo durante marzo, mientras que el Chaco volvió a integrar el grupo de distritos con saldo negativo.

Los números muestran además un deterioro sostenido durante la gestión de Leandro Zdero. En comparación con marzo de 2025, el empleo privado registrado cayó un 5,2%, lo que representa la pérdida de 3.808 puestos laborales en apenas un año.

Sin embargo, el panorama se vuelve aún más crítico al observar el período comprendido desde noviembre de 2023. Desde entonces, la provincia acumula una retracción del 9,8% en el empleo formal privado, con un saldo de 7.587 trabajadores menos dentro del sistema registrado, una de las peores performances del país.