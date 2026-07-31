La mayoría ve una mala situación económica, pero Milei se mantiene competitivo

La situación económica personal es mala para el 62% de los argentinos y el pesimismo sobre el próximo año sigue en aumento. El mensaje del ministro de Economía, Luis Caputo, de que el país había comenzado a transitar "los mejores 18 meses de las últimas décadas" no parece haber convencido a la mayoría. Para la gente, el país atraviesa el peor momento (30,9%) o, incluso, lo peor todavía está por venir (35,6%). Pese a esta mirada tan crítica sobre la situación económica actual y las perspectivas hacia adelante, el presidente Javier Milei se mantiene competitivo de cara a las elecciones de 2027: incluso se impondría en un balotaje, aunque por un margen estrecho, apoyado principalmente por los varones menores de 29 años.

Los datos surgen del sondeo nacional de julio de la consultora Reale Dalla Torre. Entre quienes consideran que su situación económica personal es difícil (40,1%) o directamente mala (22%) suman un 62,1%, muy por encima de quienes la califican como buena (7,1%) o pasable (29,3%). Ese es uno de los datos centrales del estudio. La principal preocupación es que "no alcanza el dinero" (53,5%), seguida por la situación del empleo (42%), la inseguridad (39,8%) y el aumento de las tarifas de los servicios (38,3%). El relevamiento muestra que el malestar económico sigue siendo el principal condicionante del humor social.

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Hubo un crecimiento del pesimismo respecto al mes pasado. Ante la consulta acerca de cómo estará el país el año que viene, quienes opinaron que mejor fueron el 33,8% -prácticamente igual que en junio-, pero los pesimistas alcanzaron el 55,3%, casi cuatro puntos más que en la anterior medición.