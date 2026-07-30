El presidente Javier Milei continúa una intensa agenda. Luego de participar en un acto con el candidato presidencial Flavio Bolsonaro y estar en la asunción de la mandataria de Perú Keiko Fujimori, el jefe Estado va a realizar este jueves un mensaje por Cadena Nacional por la reforma del Banco Central, y el viernes protagonizará un encuentro bilateral de alto nivel con el gobierno de Corea del Sur y realizará la presentación de una inversión en el sector energético. En tanto, la jornada del viernes estará marcada por el frente internacional y el desarrollo productivo. Para cerrar la agenda de la semana, el mandatario participará en el Salón de la Ciencia Argentina del anuncio del proyecto de Pampa Energía bajo el régimen RIGI para la construcción de una nueva planta de urea. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Javier Milei vuelve a usar la cadena nacional: será para blindar el Banco Central
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 22 minutos
El Gobierno definió el bono a jubilados de agosto: está congelado hace 29 meses
Lo definió nuevamente Javier Milei por decreto. De cuánto debería ser hoy si no hubiera perdido poder adquisitivo.
Hace 1 hora
Reforma de la Carta Orgánica del BCRA: Milei hablará en cadena nacional el jueves
El Presidente dará detalles del proyecto que enviará al Congreso para otorgarle más autonomía a la entidad monetaria.
El presidente, Javier Milei, hablará en cadena nacional el próximo jueves para anunciar los detalles del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), informó el vocero presidencial, Adrian Ravier.
Hace 2 horas
Milei habilitó la expulsión de extranjeros por "mensajes de odio" contra los argentinos
El Gobierno modificó por DNU la Ley de Migraciones e incorporó como causal de rechazo de ingreso y expulsión a extranjeros que emitan "mensajes de odio" o participen en actos de agravio a los símbolos patrios.
Milei endureció la Ley de Migraciones y habilitó la expulsión de extranjeros por "mensajes de odio".
El gobierno de Javier Milei oficializó este jueves el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026. La medida, publicada en el Boletín Oficial, modifica la Ley de Migraciones N° 25.871 para incorporar como causal de impedimento de ingreso y de expulsión del territorio nacional a aquellos extranjeros que emitan mensajes de odio o agravien los símbolos patrios. Bajo el argumento de proteger la "cohesión social" y el "orden público", el Ejecutivo se otorga una herramienta de discrecionalidad para decidir quién puede habitar el suelo argentino.
Hace 3 horas
La desregulación de Milei choca con el proteccionismo de sus socios y del mundo
En Israel, la meca de Milei, el Estado es dueño del 93% del territorio y prohíbe su venta a extranjeros. En Estados Unidos, hay al menos 30 estados con fuertes restricciones, y en Brasil, México o Canadá hay similares regulaciones.
Mientras Javier Milei pretende ser punta de lanza del remate de tierras, los países a los que él suele idolatrar y presentar como exponentes de la “libertad”, Estados Unidos e Israel, tienen fuertes restricciones a la compra por parte de extranjeros. El Presidente está obsesionado con ser el campeón mundial de la desregulación y, por eso, elige ignorar los ejemplos de sus principales aliados ideológicos y de la mayoría de países latinoamericanos.
Hace 8 horas
Uno a uno, los senadores que votarán a favor de la extranjerización de la tierra
El oficialismo necesita 37 votos para sancionar la norma. Quienes son los que se sabe que pondrán el voto a favor en el Senado para el proyecto de Milei y Sturzenegger. Los que aún dudan.
Hace 8 horas
FMI: pagar, obedecer y seguir debiendo
Desde el regreso a la tutela del Fondo, Argentina recibió 64.000 millones de dólares, le pagó 56.000 millones y aún le debe 58.000 millones.
Hace 8 horas
LLA cree que sale ley de extranjerización de la tierra, pero el poroteo está al filo
El oficialismo de la Cámara alta cree que tiene los votos de aliados, pero algunos todavía quieren ver cambios en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada de Federico Sturzenegger. Por su parte, el peronismo busca convencer a indecisos y apela a la presión de afuera del recinto.
Hace 8 horas
Un paso más en el saqueo: litio, hidrocarburos, capacidad nuclear y ahora las tierras
Milei entrega los recursos naturales del país como un acto de puntillosa sumisión. Una Argentina saqueada y sitiada por EE.UU y, si se aprueba la Ley de Tierras, por cualquier Estado, fondo millonario y empresa que quiera quedarse con el territorio.
Hace 8 horas
La economía del estancamiento salarial: por qué bajar la inflación ya no alcanza
La desinflación dejó de traducirse en una recuperación del poder adquisitivo. Con paritarias que apenas acompañan una inflación del 2% y salarios todavía por debajo de noviembre de 2023, el ajuste ya no licúa ingresos mes a mes, los mantiene estancados.
Hace 8 horas
La nueva realidad: una sociedad partida con brechas cada vez más profundas
Un estudio de la Fundación Pensar plantea el "fin de la Argentina de los promedios": el crecimiento se concentra en actividades extractivas y profundiza las brechas entre regiones, sin derramarse sobre el consumo ni el empleo.
Hace 13 horas
Premios Nobel alertan a Milei por la crisis científica en Argentina
24 premios Nobel y referentes internacionales advirtieron sobre la crisis científica en Argentina y reclamaron frenar el ajuste al sistema.
Hace 13 horas
El Gobierno subió la tasa para secar de pesos y corre al dólar desde atrás
El Tesoro absorbió 45% más del vencimiento de deuda y vuelve con la receta tradicional, secar de pesos la economía para controlar el dólar y revertir las señales de aceleración de la inflación, que otra vez algunas consultoras la ubican por encima de 2% en julio.
Hace 14 horas
El PJ activa su rechazo a la ley de tierras con una cumbre y más actividades
El reinicio del calendario parlamentario marcará el comienzo de una nueva disputa política. El principal espacio opositor intentará bloquear una reforma que considera un avance sobre la soberanía territorial.
Hace 15 horas
Milei quiere garantizarse un BCRA libertario post 2027
El presidente Javier Milei mandará el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central al Congreso y lo comunicará mañana por cadena nacional. En el medio, quiere blindar ese organismo con un libertario.
Hace 15 horas
Ctera confirmó un paro nacional docente para el lunes 3 de agosto
Ctera convocó la medida de fuerza para el 3 de agosto en reclamo de la paritaria nacional, mejoras salariales y mayor financiamiento educativo. En esa fecha, varios distritos regresan a las aulas tras las vacaciones de invierno.
Ctera confirmó un paro nacional docente para el lunes 3 de agosto.