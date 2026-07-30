Javier Milei vuelve a usar la cadena nacional: será para blindar el Banco Central

El presidente Javier Milei continúa una intensa agenda. Luego de participar en un acto con el candidato presidencial Flavio Bolsonaro y estar en la asunción de la mandataria de Perú Keiko Fujimori, el jefe Estado va a realizar este jueves un mensaje por Cadena Nacional por la reforma del Banco Central, y el viernes protagonizará un encuentro bilateral de alto nivel con el gobierno de Corea del Sur y realizará la presentación de una inversión en el sector energético. En tanto, la jornada del viernes estará marcada por el frente internacional y el desarrollo productivo. Para cerrar la agenda de la semana, el mandatario participará en el Salón de la Ciencia Argentina del anuncio del proyecto de Pampa Energía bajo el régimen RIGI para la construcción de una nueva planta de urea. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.