Uno a uno, los senadores que votarán a favor de la extranjerización de la tierra

El Senado votará el próximo jueves la media sanción de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que facilita la extranjerización de la tierra y los desalojos, en un Congreso que estará rodeado de movilizaciones en contra del proyecto de ley de Javier Milei y Federico Sturzenegger. El oficialismo necesita 37 votos para sancionar la norma y, con un poroteo muy ajustado, cada mano alzada a favor del oficialismo es clave.

Si bien La Libertad Avanza (LLA) todavía no tiene los votos seguros para dar media sanción al proyecto, ya hay definidos algunos senadores que votarán a favor del proyecto que habilita que extranjeros puedan comprar mayores cantidad de tierra sin control.

Quiénes son los senadores que votarán a favor

La Libertad Avanza

Bartolomé Abdala (San Luis)

Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires)

Agustín Monteverde (Ciudad de Buenos Aires)

Luis Juez (Córdoba)

Cármen Álvarez Rivero (Córdoba)

Joaquín Benegas Lynch (Entre Ríos)

Romina Almeida (Entre Ríos)

Rodolfo Suárez (Mendoza)

Mariana Juri (Mendoza)

Juan Cruz Godoy (Chaco)

Francisco Paoltroni (Formosa)

Ezequiel Atauche (Jujuy)

Vilma Bedia (Jujuy)

Juan Carlos Pagotto (La Rioja)

Nadia Márquez (Neuquén)

Pablo Cervi (Neuquén)

Enzo Fullone (Río Negro)

María Emilia Orozco (Salta)

Gonzálo Guzmán Coraita (Salta)

Bruno Olivera (San Juan)

Ivanna Arrascaeta (San Luis)

Agustín Coto (Tierra del Fuego)

María Belén Montes de Oca (Tierra del Fuego)

Frente PRO

Martín Goerling Lara (Misiones)

Andrea Cristina (Chubut)

María Victoria Huala (La Pampa)

Quiénes son los senadores que están en duda

Unión Cívica Radical

Eduardo Vischi (Corrientes)

Maximiliano Abad (Provincia de Buenos Aires)

Carolina Losada (Entre Ríos)

Eduardo Galaretto (Entre Ríos)

Flavio Fama (Catamarca)

Silvana Schneider (Chaco)

Mercedes Gabriela Valenzuela (Corrientes)

Daniel Kroneberger (La Pampa)

Provincias Unidas

Carlos "Camau" Espínola (Corrientes)

Independencia

Beatríz Ávila (Tucumán)

Primero los Salteños

Flavia Royón (Salta)

La Neuquinidad

Julieta Corrozza (Neuquén)

Despierta Chubut

Edith Terenzi (Chubut)

Por qué la Ley de Tierras es importante

La iniciativa oficialista busca eliminar el tope del 15% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental; así puede triplicarse la superficie de suelo argentino en manos extranjeras, especialmente de territorios estratégicos.

Entre las eliminaciones, se derogaría el artículo 10 de la Ley 26.737, que prohíbe que personas extranjeras sean poseedoras de tierras que contengan cuerpos de agua importantes o tierras ubicadas en zonas fronterizas. Así, se habilita la adquisición de tierras con lagos de agua dulce, bosques nativos, cordillera con minerales críticos, acuíferos y zonas de frontera sensibles.

Para poder sancionar la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el oficialismo necesita primero quórum para tratarla, es decir, la asistencia de los legisladores, y luego reunir 37 votos a favor. La jefa de la banca de senadores La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, aseguró que el oficialismo tiene los votos necesarios para sacar la Ley de Inviolabilidad de la propiedad privada. "Creemos que va a salir", sostuvo tras reunirse con Federico Sturzenegger la semana pasada.