Un paso más en el saqueo: litio, hidrocarburos, capacidad nuclear y ahora las tierras

El plexo normativo para el saqueo de los recursos naturales del país tuvo una supervisión directa de los Estados Unidos desde el inicio mismo de la gestión Milei. El 13 de diciembre de 2023, el flamante mandatario recibió en la Casa Rosada a Mike Pyle, asesor económico del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos bajo la gestión de Joe Biden. La Casa Blanca ya tenía puestos sus ojos en los minerales críticos, la vía navegable troncal y una serie cambios normativos pensados para la privatización de los activos nucleares, centrales hidroeléctricas y la liberación de la venta de tierras a personas y empresas extranjeras.

A los pocos días de la primera intromisión estadounidense en la administración de La Libertad Avanza, Milei y el resto de los funcionarios del gabinete le pusieron su firma al DNU 70/2023; a la semana siguiente, el Poder Ejecutivo enviaba al Congreso la primera versión de la Ley de Bases, incluido el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

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La tarea de supervisión estadounidense estaba hecha. Demócratas y republicanos mantienen su política de Estado en relación a la Argentina. Con la victoria de Trump, el visitante Pyle retornó sus funciones dentro de BlackRock. Este gran pulpo financiero, propiedad de Larry Fink, también hizo un seguidismo puntilloso del programa oficial. Milei cumplió con un guion ejecutado con puntillosa sumisión.

El DNU 70/2023 incluyó un primer intento de derogación de la ley 26.737 conocida como Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales (2011). Al momento de su publicación en el Boletín Oficial, el libertario de extrema derecha todavía permanecía en el Piso 21 del Hotel Libertador, propiedad de su mecenas económico e ideológico Eduardo Elsztain. Nadie sabe con quiénes mantuvo reuniones. Los grandes estudios de abogados de la City porteña aprovecharon la opacidad del momento para acercarle las partes de un programa de saqueo disfrazado de decreto de necesidad y urgencia.

Uno de esos estudios que tuvo un rol protagónico vinculado a la realización de negocios con la venta de tierras a personas extranjeras a partir de la utilización de una profusa red de testaferros locales fue Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen. Una vez publicado el DNU, en su sitio web subieron un texto titulado Lo derogado, derogado está y así quedará.

Este estudio jurídico ocupó un rol central en una maniobra de venta fraudulenta de tierras en la región de Tres Lagos, en la provincia de Santa Cruz, según una denuncia realizada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). La maniobra incluyó una operación de venta de 60.000 hectáreas en una zona de seguridad de frontera a un grupo empresarial chileno a partir de la utilización de una compleja red de testaferros. La fiscalía anticorrupción concluyó que mediante el esquema de legalidad fraguada implementado por los empresarios chilenos y los integrantes de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen “se terminaba afectando la integralidad territorial de la Argentina”.

La Ley de Bases, el DNU 70/2023, el RIGI, el Súper RIGI y ahora el proyecto de ley de extranjerización de la tierra rural -escondida bajo el falaz título de inviolabilidad de la propiedad privada- fueron pensados como una afrenta a la soberanía nacional; una suerte de Argentina virreinal ante el imperio de los Estados Unidos. La presencia de Kristalina Georgieva en el país no es casual. El FMI es el organismo supranacional que coordina el modelo de gobernanza de un poder económico global que detenta no solo los dólares del comercio exterior – para el repago de una deuda externa que funciona como el látigo del opresor- sino de los recursos naturales puros y duros.

La extranjerización en clave minera

“Con el RIGI solo no alcanza”. La sentencia corresponde a Marcelo Álvarez, CEO de la Barrick Gold (ahora bajo la estructura jurídica de Barrick Mining Corporation), pronunciada durante un congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). Fue en las postrimerías del debate por los cambios en la ley de glaciares. El empresario también se refería, sin decirlo explícitamente, a la ley de tierras. Es que muchos proyectos mineros de enclave – tal como fueron estructurados en el RIGI- chocan con las salvaguardas incluidas en la ley que ahora La Libertad Avanza pretende derogar.

En el Departamento de Calingasta (San Juan) el porcentaje de extranjerización de la tierra rural llega al 12,10%. El máximo autorizado por el actual marco legal es del 15%. El tope legal está cerca. En esta región ya se encuentra operativo un proyecto minero y otros 11 en carpeta. Uno de los principales se llama Los Azules (cobre) operado por McEwen y Stellantis.

En el Departamento Iglesia, también de la provincia de San Juan, la extranjerización de la tierra llega al 24,95% (450.000 hectáreas). En esta zona no se podría incorporar ningún capital extranjero más. Existen dos proyectos mineros en actividad y otros 17 en carpeta. Uno de los principales es Vicuña, que unifica las iniciativas Filo del Sol y Josemaría de Lundin Mining y BHP Group. El proyecto está enclavado en una zona donde fueron inventariados glaciares y periglaciales que deben protegerse.

Una situación similar se observa en Tinogasta (Catamarca), donde cerca del 27% de la superficie rural está extranjerizada (608.900 hectáreas) y el departamento concentra tres proyectos mineros en operación y seis previstos.

También se da un escenario de subdeclaración en actual Registro Nacional de Tierras Rurales, artimaña implementada por primera vez durante la gestión de Macri para borrar de un plumazo algunas localidades bajo extrema extranjerización y habilitar su posterior venta. Una de las primeras movidas estructurales de Macri fue modificar la Ley 26.737 con la asesoría del estudio jurídico Brons y Salas, que en ese momento era uno de los representantes legales de Joe Lewis. El ex presidente de Boca y Milei jugaron a favor del británico.

En el departamento de Antofagasta de la Sierra, Catamarca, el porcentaje de extranjerización de la tierra rural se ubica en el 0,12% con 3504 hectáreas. Sin embargo, existe una subdeclaración de los verdaderos titulares de los proyectos en danza que, si se contemplaran, los porcentajes de entrega del territorio a capitales de otras nacionalidades sería mucho mayor. Según los datos oficiales, se encuentran operativos 6 iniciativas y otras 16 en carpeta.

Dentro de este departamento está ubicado lo que se conoce como el Salar del Hombre Muerto, con cerca de 600 kilómetros cuadrados. Uno de los proyectos de Río Tinto se llama Sal de la Vida, que se encuentra a 60 kilómetros del proyecto Fenix. Galan Litio, empresa australiana, ingresó al RIGI con el proyecto Hombre Muerto del Oeste que posee una extensión de 11.000 hectáreas, extensión territorial que no se encuentra declarada como tierras extranjeras. Al menos por ahora. Si lo estuvieran, el porcentaje de extranjerización del Departamento sería mucho mayor al 0,12%.

Una Patagonia vaciada para los ricos del mundo

Un club de empresarios británicos, qataríes y emiratíes construye bunkers – cual refugios nucleares- como si el mundo estuviese por estallar en mil pedazos de un día para el otro. No es una película de Netflix. Avanzan sobre la Patagonia un poco por supervivencia y otro tanto por movidas geopolíticas. Hacen del país su propio escenario del TEG. La Patagonia también conserva reservas de agua dulce sobre la cordillera y sus glaciares, como en toda la zona de la Vía Navegable Troncal y el Acuífero Guaraní.

El poder económico necesita despoblar la región, como otrora hicieron con la Campaña de Desierto. La desaparición y muerte de Santiago Maldonado y el asesinato sumario de Rafael Nahuel por parte de las fuerzas federales que conducía Patricia Bullrich en 2017 fue un primer aviso. ¿Será por eso que la nueva Doctrina de Seguridad Nacional bajo el imperio de los Estados Unidos arrancó con la construcción de los mapuches como enemigos internos?

Uno de los artífices que contribuyó a la construcción de esa narrativa violenta de los enemigos internos fue el empresario patagónico Nicolás Van Ditmar, mano derecha del británico Lewis en la estafa al país que les permitió la adquisición de 12.000 hectáreas en la década del ´90. Lewis posee su estancia, un lago y una central hidroeléctrica construida junto a Pampa Energía en una zona de seguridad de frontera. En enero de este año, Milei homologó un acuerdo secreto con este empresario para ponerle punto final a una causa penal iniciada por el propio Estado nacional en 2023.

Así como Lewis compró tierras en una zona de seguridad de frontera, lo propio hicieron capitales de los Emiratos Árabes Unidos a través del fideicomiso Amaike, con la adquisición de campos linderos al del británico, sumado a otras transacciones de capitales de Qatar.

“Lewis actuó como la puerta de entrada de todos estos capitales. La Estancia Las Marías (Emiratos Árabes Unidos) es lindera a Lago Escondido. También están los capitales de Qatar a los que Weretilneck (el gobernador de Río Negro) les dio permiso para montar tres centrales hidroeléctricas. Estos capitales vienen a la Argentina para protegerse”, sostuvo María Magdalena Odarda, diputada provincial, en diálogo con El Destape.

Lewis también poseía una pista de aterrizada sobre la costa de Río Negro, estancia conocida como Bahía Dorada. La pista de aterrizaje fue vendida a MANZIL S.A, una sociedad vinculada a los Emiratos Árabes Unidos.

“El inmueble que aún mantendría el nombre de BAHIA DORADA cubre una extensión de aproximadamente 30.000 hectáreas. El aeródromo no cuenta con el control del Estado a pesar de hallarse en área de frontera (costa atlántica), a 30 kilómetros al sur de la localidad de Sierra Grande y a menos de 2 horas de vuelo de la Base de la OTAN en Monte Agradable, Islas Malvinas”, denunció Odarda.

Para muestra de la ocupación territorial solo basta un botón. La derogación de hecho de la ley de tierras rurales busca consolidar un esquema de negocios fraudulentos y contrarios a la defensa de soberanía nacional.

La Argentina saqueada y sitiada

El mapa del saqueo ya lo había trazado la generala de cuatro estrellas, Laura Richardson, entonces jefa del Comando Sur, cuando en enero de 2023 sostuvo: “Tenemos sus ricos recursos y elementos de tierras poco comunes, tenemos el triángulo del litio necesario para las tecnologías de transición. El 60% del litio del mundo está en Argentina, Bolivia, Chile; tenemos el 31% del agua dulce del mundo en esta región; con ese inventario, a Estados Unidos le queda mucho por hacer, esta región importa, por eso debemos empezar nuestro juego”.

El poder económico bajo bandera de los Estados Unidos –demócratas y republicanos unidos- pretende ejercer su gobernanza en la región. El nosotros inclusivo que utilizan para referirse a los recursos naturales del país es un primer acto de violencia simbólica.

La entrega de la soberanía es de Norte a Sur. De un día para el otro, el mar argentino ingresó en la categoría de “bien común global” bajo secreto militar. La explicación oficial radicó en una suerte de acuerdo de cooperación entre países para preservar los recursos pesqueros ante la rapacidad de embarcaciones chinas. Estados Unidos detenta el control del acceso al Atlántico, las rutas bioceánicas y la biodiversidad marítima.

Milei hace las veces de títere de un poder económico que anhela un nuevo virreinato colonial proveedor de materias primas y obra de mano barata. “Cuando la Patria está en peligro todo está permitido, excepto no defenderla", dijo el General Don José de San Martín. El futuro llegó hace rato.