Quiénes son los 3 mejores y los 3 peores pilotos de la Fórmula 1 en 2026

Mercedes y Hamilton luchan mano a mano por el campeonato.

La temporada 2026 de Fórmula 1 atraviesa uno de sus momentos más apasionantes. Con once Grandes Premios disputados antes del receso de verano, la lucha por el campeonato comenzó a marcar diferencias entre los pilotos que pelean por las victorias y aquellos que todavía buscan encontrar el rumbo. Los números de clasificación, las pole positions y los puntos acumulados permiten identificar con claridad quiénes fueron los grandes protagonistas del año y quiénes, hasta el momento, quedaron en deuda con su rendimiento.

Kimi Antonelli es el piloto más destacado del campeonato. El italiano lidera el Mundial con 219 puntos, 50 más que Lewis Hamilton y 59 por encima de George Russell. También consiguió seis de las once poles disponibles: China, Japón, Miami, Mónaco, Gran Bretaña y Bélgica. Su posición promedio de largada es 2,1 y venció a Russell por 7-4 en las clasificaciones principales. La combinación de velocidad a una vuelta y regularidad en carrera lo convirtió en la principal referencia de Mercedes.

El segundo lugar pertenece a Lewis Hamilton, quien acumula 169 puntos con Ferrari. Aunque todavía no obtuvo ninguna pole en un Gran Premio durante 2026, su posición promedio de largada es 4,3. El británico perdió por un ajustado 6-5 frente a Charles Leclerc en las clasificaciones tradicionales, pero se impuso 3-1 en las sesiones clasificatorias para las carreras Sprint. Su fortaleza estuvo en transformar posiciones de salida menos dominantes en resultados importantes.

George Russell completa el grupo de los mejores con 160 puntos. El británico consiguió cuatro poles, obtenidas en Australia, Canadá, Barcelona y Austria. Además, registra un promedio de largada de 2,9, mejor que el de Hamilton y solamente superado por Antonelli. Sin embargo, perdió 7-4 el enfrentamiento clasificatorio con su compañero y se encuentra 59 unidades por detrás del líder.

En el extremo opuesto aparece Lance Stroll. El canadiense ocupa el 20° puesto, con cero puntos, ninguna pole y un promedio de largada de 21,0, el peor de toda la parrilla. Fernando Alonso lo superó 9-2 en las clasificaciones de los Grandes Premios. Su mejor resultado fue el 13° lugar de Hungría, insuficiente para abandonar el fondo del campeonato.

Cadillac y Stroll en el fondo de la clasificación

Valtteri Bottas marcha 21°, también con cero puntos y cero poles. El piloto de Cadillac posee un promedio de largada de 19,5 y fue superado 6-5 por Sergio Pérez en clasificación. Su mejor resultado fue el 13° puesto de China, registro que le permite mantenerse por delante de su compañero mediante el sistema de desempate.

Finalmente, Sergio "Checo" Pérez ocupa el 22° y último lugar del Mundial. El mexicano tiene cero puntos, ninguna pole y un promedio de largada de 19,5, aunque ganó 6-5 el duelo clasificatorio contra Bottas. Su mejor resultado fue un 14° puesto, por lo que queda detrás del finlandés. De esta manera, Antonelli lidera los tres indicadores principales, mientras que Stroll y Cadillac representan la contracara estadística de la temporada.

Todavía queda mucha tela para cortar en la temporada 2026. Restan varias carreras y el nuevo reglamento técnico sigue provocando cambios en el rendimiento de los equipos de un fin de semana a otro. Mientras Kimi Antonelli, Lewis Hamilton y George Russell intentarán sostener su protagonismo en la pelea por el campeonato, Lance Stroll, Valtteri Bottas y Sergio Pérez buscarán cambiar la imagen que dejaron hasta el receso y empezar a sumar resultados que les permitan escapar del fondo de las estadísticas. En una Fórmula 1 cada vez más competitiva, una buena actuación puede cambiar por completo el panorama de cualquier piloto.