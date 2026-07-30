River cayó ante Gimnasia y Esgrima La Plata y agravó su crisis futbolística

River cayó 1 a 0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata, acumuló su cuarta derrota al hilo y agravó su crisis futbolística. (Foto: Fotobaires).

River Plate cayó 1 a 0 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata por la fecha 2 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. El equipo de Eduardo "Chacho" Coudet, que venía de perder frente a Barracas Central en el debut del torneo local, nunca fue protagonista del partido y agravó su crisis futbolística.

A los 80 minutos, después de que Agustín Aumendi se perdiera un gol insólito debajo del arco, la jugada siguió y el "Tripero" tuvo revancha. Tras un gran centro cruzado desde la banda izquierda, Alexis Steimbacha entró por el segundo palo, le ganó la posición a Facundo González y, tras un gran cabezazo, venció a Santiago Beltrán.

El Millonario, que ya había eliminado en Copa Argentina, volvió a mostrar deficiencias en la creación de juego, no le generó peligro al arco del "Lobo" y acumuló cu cuarta derrota al hilo, contando la final frente a Belgrano.

Ahora, el conjunto de Núñez deberá enfocarse en el partido del próximo domingo, cuando reciba a Rosario Central en el Monumental, desde las 19.15. Para dicho encuentro, el entrenador podría contar con Sebastián Driussi y Aníbal Moreno, que se recuperan de lesiones.

La dirigencia de River le rescindió el contrato a uno de los jugadores apartados

El mercado de pases también se mueve puertas adentro en River Plate. En plena reestructuración del plantel y a horas de enfrentar a Gimnasia y Esgrima La Plata, la dirigencia rescindió el contrato de Alexander Woiski, uno de los proyectos por los que más apostó el club en los últimos años. El juvenil, que había firmado hasta 2027 y contaba con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, dejó Núñez sin haber disputado un solo minuto en Primera.

La salida refleja el cambio de rumbo que impulsa la dirigencia encabezada, con un plantel que todavía atraviesa un fuerte proceso de depuración de cara al segundo semestre. Mientras varios futbolistas continúan entrenándose al margen en el predio de Cantilo, el caso de Woiski marca el cierre definitivo de una apuesta que nunca terminó de despegar.

La noticia sorprendió porque Woiski era considerado una de las grandes apuestas del proyecto juvenil de River. Sin embargo, pese a tener contrato hasta diciembre de 2027, el club decidió finalizar el vínculo de común acuerdo para que el futbolista pueda continuar su carrera en otra institución.

La determinación forma parte de la reestructuración que atraviesa el plantel profesional y que ya provocó la salida de varios jugadores que no entraban en la consideración del cuerpo técnico encabezado por Eduardo "Chacho" Coudet.

En este caso, la historia tuvo un desenlace llamativo: un futbolista blindado con una cláusula multimillonaria terminó marchándose sin siquiera debutar oficialmente con la camiseta del Millonario.

River apostó fuerte por Woiski en julio de 2025, en pleno auge de los llamados "europibes" que comenzaban a aparecer en las juveniles de la Selección Argentina.

Nacido en Palma de Mallorca, con madre argentina y admirador de Lionel Messi y Julián Álvarez, el mediapunta despertaba ilusión por su proyección. Incluso había sido seguido por el Barcelona durante su etapa formativa en España.

Su fanatismo por River terminó inclinando la balanza cuando apareció la posibilidad de mudarse a la Argentina. Llegó con el pase en su poder desde Mallorca y fue presentado oficialmente junto a Marcelo Gallardo, Jorge Brito y Stefano Di Carlo en uno de los actos más simbólicos del mercado de pases de aquel año.