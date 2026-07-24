Quiénes son los 7 Europibes que busca la Selección Argentina: dónde juegan y dónde nacieron

Chiqui Tapia y Lionel Scaloni.

La búsqueda de talento con raíces argentinas más allá de las fronteras continúa siendo una política de Estado para la Asociación del Fútbol Argentino. Así como hace más de dos décadas un incansable trabajo de scouting permitió contactar a un joven Lionel Messi en España, y más recientemente se concretaron los casos de Alejandro Garnacho y Nicolás Paz, la estructura encabezada por Lionel Scaloni mantiene el foco sobre una nueva generación de futbolistas que podrían vestir la camiseta albiceleste.

El objetivo es claro: convencer a jóvenes nacidos en Europa, pero con ascendencia argentina, de representar al vigente campeón del mundo antes de que opten por otra selección. Algunos ya participaron de convocatorias juveniles de la AFA, mientras que otros todavía analizan su futuro internacional. A continuación, estos son los siete nombres que aparecen en el radar del fútbol argentino.

Los siete "europibes" que sigue la Selección Argentina

Carlos Diez

El primero de ellos es Carlos Díez, mediocampista ofensivo del Real Madrid. Nacido el 17 de mayo de 2007 en Madrid, posee doble nacionalidad gracias a su padre argentino. Capitán del equipo juvenil que conquistó la UEFA Youth League, fue comparado con Nicolás Paz por sus características futbolísticas y es seguido de cerca para incorporarse a la Sub-20 que dirige Diego Placente.

Mauro del Castillo

También en el conjunto merengue aparece Mauro del Castillo, arquero nacido en Madrid el 2 de febrero de 2011. Hijo de un exarquero formado en Quilmes, integró las categorías juveniles de España, aunque luego aceptó la convocatoria de la Selección Argentina Sub-16. Llegó al Real Madrid en 2024 procedente del Rayo Vallecano y es considerado una de las grandes promesas bajo los tres palos.

Mateo Santa María

Mateo Santa María.

Otro caso particular es el de Mateo Santa María, delantero de Juventus. Nació el 3 de enero de 2009 en Barcelona y tiene la posibilidad de representar a España, Argentina, Brasil e Italia. Su padre es argentino, su madre brasileña y ya disputó encuentros con la Sub-17 italiana, aunque su futuro internacional todavía permanece abierto.

Joaquín Martínez Gauna

En Sevilla sobresale Joaquín Martínez Gauna, conocido como "El Oso". Nacido en Torrevieja en 2003, es hijo de padres argentinos y puede desempeñarse tanto como extremo como lateral izquierdo. Tras consolidarse en el Sevilla Atlético, debutó en LaLiga bajo la conducción de Matías Almeyda y Lionel Scaloni reconoció públicamente que sigue de cerca su evolución.

Nicolás Marcipar

Nicolás Marcipar.

La cantera del Barcelona también aporta un nombre de enorme proyección. Nicolás Marcipar, defensor zurdo nacido en Castelldefels en 2008 e hijo de argentinos, ya disputó once partidos con las selecciones juveniles argentinas. Formado en La Masía y fanático de Unión de Santa Fe por influencia familiar, incluso ya entrenó junto al plantel profesional del conjunto catalán.

Nicoló Tresoldi

Entre los delanteros aparece Nicoló Tresoldi, actualmente en el Brujas de Bélgica. Nació en Cagliari, Italia, se crió en Alemania y su madre es argentina. Tras destacarse en Hannover 96, fue transferido al fútbol belga, donde ya suma goles incluso en la UEFA Champions League. Aunque representó a Alemania en juveniles, la AFA ya inició gestiones para intentar convencerlo de cambiar de selección.

Can Armando Guner

La lista se completa con Can Armando Güner, atacante del Galatasaray. Nacido en Krefeld, Alemania, en 2008, lleva el nombre Armando en homenaje a Diego Maradona por decisión de su abuela jujeña. Hijo de madre argentina y padre turco, brilló en las inferiores del Borussia Mönchengladbach antes de ser fichado por el club más importante de Turquía. Después de representar a Alemania en categorías menores, en 2025 aceptó la convocatoria de la Selección Argentina Sub-17, convirtiéndose en uno de los casos más exitosos de esta nueva camada de "Europibes" que ilusiona al fútbol argentino de cara al futuro.