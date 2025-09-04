Quién es Nico Paz: la historia del futbolista, de qué juega y dónde nació

El talentoso Nico Paz con la camiseta de la Selección Argentina.

Argentina es una máquina de generar grandes futbolistas. Un dogma que con el pasar de los años no cambia y que es un denominador común del gen nacional, en lo que es el deporte más popular del país. En ese sentido, fueron muchos los grandes jugadores talentosos que han salido de suelo argentino a lo largo de la historia y hoy eso se ve acompañado de un funcionamiento como equipo a nivel Selección como pocas veces se han visto, lo que generó el proceso lleno de éxitos que conduce Lionel Scaloni.

Lo que sucede a nivel Selección se interrelaciona de manera irremediable con el país. Fueron muchos los casos de argentinos que, por distintas circunstancias, decidieron continuar con sus vidas en Europa. En ese marco, se dio en los últimos tiempos el surgimiento del fenómeno de los "euro-pibes". Jóvenes hijos de algún argentino que decidieron jugar para la albiceleste pese a haber nacido en el viejo continente. Con la Argentina a flor de piel. Es el caso de Nico Paz, uno de los nuevos talentos de la "Scaloneta".

Dónde nació Nico Paz y su historia

Nico Paz junto a Lionel Messi.

Nico Paz nació un 8 de septiembre de 2004 en la localidad de Santa Cruz de Tenerife, perteneciente a la provincia homónima, en España. Es hijo del argentino Pablo Paz, un ex futbolsita surgido de Liniers de Bahía Blanca y con debut en primera en Newell's Old Boys, que jugó el mundial 1998 con la Selección Argentina y se radicó en tierras españolas, después de haber trasferido al Tenerife en 1997.

Sus inicios como jugador fue en el Atlético San Juan, club del barrio de María Jiménez, situado en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, su ciudad natal. Posteriormente pasó al C.D. Tenerife y de ahí fue fichado por la base del Real Madrid Club de Fútbol. Ha pasado por todas las categorías del Real Madrid desde Infantil "B" hasta el Castilla. Finalmente, debutó un 8 de noviembre de 2023 en un partido oficial con el Real Madrid sustituyendo a Federico Valverde en el minuto 77' en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA contra el Sporting de Braga.

De qué juega Nico Paz y actualidad del futbolista