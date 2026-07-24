La insólita teoría de Lilia Lemoine sobre la campaña anti Argentina: "El kirchnerismo"

La insólita teoría de Lilia Lemoine sobre la campaña anti Argentina.

Durante una emisión de LN+, el periodista Esteban Trebucq mantuvo un cruce con la diputada nacional Lilia Lemoine (La Libertad Avanza) sobre las repercusiones internacionales y las acusaciones de racismo surgidas a raíz de los festejos de los futbolistas de la Selección Argentina.

Al inicio del intercambio, Trebucq señaló el escenario geopolítico y la postura de ciertos países europeos tras las controversias en el fútbol. Frente a esto, Lemoine apuntó fuertemente contra el gobierno español: "España está gobernado por un presidente que es castrochavista", afirmó la legisladora.

Consultada sobre la percepción externa acerca de la sociedad argentina y los señalamientos de discriminación, Lemoine rechazó que se trate de un consenso generalizado y apuntó hacia un entramado de financiamiento internacional. "No es que todo el mundo piensa que somos racistas. Todo el movimiento woke, y mucho financiado por Rusia e Irán —y que quede claro—, por Cuba, por Venezuela y hasta quizás por Brasil, el Foro de São Paulo, le tiran contra la Argentina y particularmente contra Javier Milei", argumentó.

Asimismo, la diputada acusó a la oposición local de alinearse con esas críticas externas para desgastar la gestión oficialista. "El kirchnerismo y la izquierda, a través de Myriam Bregman, se cuelgan de eso para hacer una caja de resonancia", sostuvo, y agregó que buscan "tratar de convencer a los argentinos de que todo lo que nos pasa es por culpa del plan económico de Milei".

En esa misma línea, Lemoine anticipó el tono que tomará el debate político en el ámbito nacional: "Esto va a ser la campaña kirchnerista, toda la campaña va a ser así".

Ante la pregunta directa de Trebucq sobre si "¿el presidente es racista?", la representante de La Libertad Avanza fue contundente en su respuesta: "No, jamás dijo nada, pero nada, ni dio a entender nada que hiciera pensar que él es racista".