El periodista ultra oficialista Luis Majul apuntó de forma directa contra la referente de la izquierda y ex diputada Myriam Bregman, a quien cuestionó fuertemente por sus recientes declaraciones y convocatorias a protestas de calle en contra de la gestión del presidente Javier Milei. El ataque ocurre luego de que se conozcan encuestas que destacan la buena imagen de la dirigente de izquierda.

En primer lugar, Majul ironizó sobre la propuesta formulada por Bregman respecto a organizar una movilización popular. "Myriam Bregman, que es una señora adulta, habló de una 'marcha de la bronca' contra Milei", expresó el periodista. En esa misma línea, agregó con sarcasmo: "¿Se habrá inspirado de hace unos años en Pedro y Pablo? La marcha de la bronca. ¿Cuántos años hace de la marcha de la bronca? ¡Qué idea más original, Myriam Bregman!".

Majul salió a defender al gobierno libertario luego de que Bregman llamase a una "Marcha de la Bronca" contra las políticas de Javier Milei. Otra de las referentes libertarias que atacó a la dirigente fue la maquilladora del presidente y hoy diputada nacional Lilia Lemoine que calificó a la referente de izquierda como "golpista".

Posteriormente, el periodista preferido de Javier Milei expuso un fragmento del discurso de Bregman, en el cual la dirigenta expresaba su oposición a las políticas del gobierno libertario. Frente a estas afirmaciones, Majul salió a defender al gobierno y a atacar a la referente de izquierda. Retrucó de forma tajante y arremetió contra la figura de Bregman: "Ya que estamos, Myriam Bregman, vos como una representante de la franquicia del kirchnerismo, que te gusta hablar de saqueos y el concepto saqueos: ¿por qué fuiste a la casa de Cristina Kirchner a chuparle las medias si el kirchnerismo saqueó las arcas del Estado?", recriminó al aire.

El conductor afín al gobierno continuó con su cuestionamiento hacia el espacio opositor: "¿Qué choreo, que es menos sueldo, que son menos jubilaciones? ¿De eso no decís nada?". Luego, concluyó su editorial aplicando duras descalificaciones tanto para la referente como para los sectores que se movilizan: "En fin, otra seca nuca de la política. Ellos también se le podría calificar de seca nuca o, si te gusta más, patitos en fila. Van todos derechitos, no tienen un solo argumento, repiten consignas y tonterías".

Qué dicen las encuestas de Miriam Bregman

Los sondeos la ubican entre los dirigentes opositores mejor valorados en un contexto de creciente descontento con el gobierno de Javier Milei. Consultores atribuyen ese crecimiento a la coherencia de su discurso y a la percepción de que mantiene posiciones claras, en contraste con un peronismo que aún busca reconfigurar su liderazgo y su identidad política. Sin embargo, los analistas advierten que una mejora en la imagen no implica necesariamente un crecimiento equivalente en intención de voto.

Aunque el Frente de Izquierda aparece por encima de sus niveles históricos en algunos sondeos, sigue lejos de consolidarse como una fuerza competitiva para disputar el poder. En ese marco, Bregman sostiene que el desafío pasa por "organizar la simpatía" y convertir ese respaldo en militancia y construcción política.

La dirigente del FIT descarta moderar su discurso y apuesta a consolidarse como una oposición nítida al proyecto libertario. Con una recorrida nacional en marcha, busca ampliar la base electoral de la izquierda y captar parte del malestar social generado por el ajuste económico, mientras las encuestas también funcionan como una señal de alerta para un peronismo que intenta reconstruirse de cara a las elecciones de 2027.