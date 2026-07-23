Zapatero defendió el origen de joyas y negó usar a sus hijas de testaferros: "Increíble"

En medio del vendaval político que sacude a España, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a dos meses del comienzo de la investigación judicial en su contra. En declaraciones a la cadena pública TVE, el exmandatario socialista intentó justificar el origen de una colección de joyas valuada en 1,3 millones de euros incautada en su despacho, al tiempo que rechazó tajantemente haber utilizado las empresas de sus hijas para realizar maniobras de desvío de dinero o tráfico de influencias.

"Las joyas eran un regalo de cortesía personal que llevaba años guardado junto con otros objetos de valor de la familia", sostuvo Zapatero durante la entrevista, asegurando que los bienes no guardan relación con su gestión política y que su origen será detallado formalmente ante el juez de instrucción José Luis Calama. No obstante, el exjefe de Estado reconoció el impacto de la revelación y concedió: "Seguramente, en retrospectiva, hubiera tomado otra decisión".

El segundo eje central de la investigación apunta al rol de la sociedad Whathefav, propiedad de las hijas del exmandatario, y sus nexos financieros con la consultora Análisis Relevante. Las sospechas se intensificaron luego de que el empresario Julio Martínez declarara esta semana en la Audiencia Nacional que las jóvenes percibieron cobros por servicios no realizados en el marco del polémico rescate estatal de la aerolínea Plus Ultra.

Consultado sobre si utilizó a sus hijas como pantalla para recibir fondos ilícitos, Zapatero reaccionó con dureza: "Lo que faltaba es que yo hubiera intentado que fueran testaferros. Hombre, por favor, me parece una pregunta increíble. Mis hijas han hecho su trabajo y todo eso va a quedar acreditado en el procedimiento judicial con sus contratos y tareas. Deberíamos tener prudencia".

Las investigaciones paralelas encabezadas por la Audiencia Nacional sobre el patrimonio no documentado de Zapatero y el presunto cobro de comisiones en el rescate financiero a Plus Ultra forman parte de una serie de expedientes por corrupción que mantienen bajo fuerte presión política al actual presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Al cerrar la entrevista, Zapatero reconoció que la situación familiar es "muy dura y preocupante", pero remarcó mantenerse "muy unido" junto a su entorno en la convicción de haber actuado bajo la absoluta legalidad.

Con información de Reuters y EuropaPress.