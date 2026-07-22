Jero Jones, Homogénica y Electrochongo protagonizan la próxima edición de Sonido Konex con lo mejor del pop emergente

Sonido Konex celebra una noche dedicada al nuevo pop argentino.

El jueves 20 de agosto, Sonido Konex regresa con una fecha especialmente dedicada al pop argentino contemporáneo, reuniendo a Jero Jones, Homogénica y Electrochongo en una misma noche. Tres propuestas con identidades muy distintas, pero atravesadas por la búsqueda de renovar el lenguaje del pop desde la independencia, la experimentación y una fuerte presencia escénica.

Consolidado como uno de los espacios más importantes para descubrir el presente y el futuro de la música argentina, Sonido Konex funciona como una plataforma para artistas que están marcando el pulso de la escena actual. Cada edición propone un recorrido por distintos géneros y estéticas, acercando al público proyectos que atraviesan un momento de crecimiento artístico y convocatoria. La iniciativa forma parte del compromiso de Ciudad Cultural Konex con la difusión de la música emergente y la creación de nuevos espacios de encuentro entre artistas y audiencias.

Tres proyectos, una misma generación pop

Jero Jones atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera. Luego del lanzamiento de Circuito en 2025, este año presentó el EP ¿De Qué Hablamos Cuando Hablamos de Amor?, un trabajo que profundiza su universo de indie pop, rock alternativo y electrónica. Además, recientemente pasó por el escenario de Lollapalooza Argentina y lanzó Pretensión, una colaboración junto a Homogénica que confirmó la química artística entre ambos proyectos.

Jero Jones.

Homogénica, liderado por Lola Tabarovsky, se consolidó como una de las bandas más interesantes del nuevo pop alternativo argentino gracias a una propuesta que combina guitarras, sintetizadores y una estética tan melancólica como bailable. En los últimos meses reforzó su presencia en la escena con su álbum Post-pop, y colaboraciones como "Pretensión" junto a Jero Jones, reafirmando su lugar dentro de una generación que resignifica el pop desde la independencia.

Homogénica.

Electrochongo, por su parte, representa el costado más irreverente y festivo de la grilla. Su propuesta mezcla electroclash, punk, pop y humor ácido en shows que privilegian el baile y la performance. Durante 2026 el proyecto continuó girando por el circuito independiente con presentaciones en distintos escenarios porteños, consolidando una identidad provocadora y descontracturada que ya se convirtió en una marca registrada.

Electrochongo.

También continúa Semillero: donde crecen las nuevas bandas

Mientras Sonido Konex reúne a artistas en pleno ascenso, Semillero continúa funcionando como el espacio dedicado a descubrir a las próximas revelaciones de la escena emergente. El ciclo propone shows íntimos en la Sala Auditorio, donde el público puede conocer nuevos proyectos en un formato especialmente pensado para escuchar y conectar con la música.

Semillero continúa funcionando como el espacio dedicado a descubrir a las próximas revelaciones de la escena emergente.

Próximas fechas de Semillero: