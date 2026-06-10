Semillero y Sonido Konex: las apuestas que buscan descubrir a los próximos referentes de la música argentina.

En un contexto donde cada vez aparecen más proyectos independientes y nuevos artistas buscan abrirse camino en la escena local, Ciudad Cultural Konex redobla su apuesta por la música emergente con dos ciclos que ya se convirtieron en puntos de referencia para descubrir talentos: Semillero y Sonido Konex.

Desde hace años, el espacio ubicado en el barrio del Abasto es uno de los escenarios más activos de la música en vivo en Buenos Aires. Sin embargo, además de recibir a artistas consagrados, el Konex viene desarrollando una fuerte política de acompañamiento a las nuevas generaciones, ofreciendo escenarios, visibilidad y oportunidades de crecimiento para bandas y solistas que comienzan a ganar terreno dentro del circuito independiente.

Semillero y Sonido Konex se consolidan como dos plataformas fundamentales para impulsar el recambio artístico.

Con propuestas diferentes pero complementarias, Semillero y Sonido Konex se consolidan como dos plataformas fundamentales para impulsar el recambio artístico y conectar a los músicos emergentes con nuevos públicos.

Un festival para tomarle el pulso a la escena actual

Sonido Konex nació con la intención de reflejar el presente de la música argentina. El ciclo reúne en cada edición a proyectos que representan distintas búsquedas estéticas dentro del rock, el pop, la canción y las nuevas corrientes sonoras que atraviesan la escena independiente.

La Grecia, Reybruja y Posguerra se presentarán el 26 de junio en Sonido Konex.

La propuesta no solo permite que el público descubra nuevos nombres, sino que también genera cruces entre artistas de distintas generaciones y fortalece los vínculos entre músicos, productores, programadores y referentes de la industria cultural.

El Nota, Máze y Gaby Caniza se presentarán el 9 de julio en Sonido Konex.

En ese sentido, Sonido Konex funciona como una vidriera para propuestas que atraviesan un momento de crecimiento y buscan ampliar su alcance. Las próximas fechas confirmadas serán el 26 de junio con La Grecia, Reybruja y Posguerra, y el 9 de julio con El Nota, Máze y Gaby Caniza.

Un espacio íntimo para descubrir lo que viene

Mientras Sonido Konex propone una experiencia de festival, Semillero apuesta por un formato más cercano y enfocado en la escucha. El ciclo se desarrolla durante la temporada de invierno y ofrece conciertos con el público sentado, en un ambiente que invita a prestar atención a las canciones, las letras y las búsquedas artísticas de cada proyecto.

Desde su creación en 2023, la iniciativa se convirtió en una plataforma de lanzamiento para bandas que comienzan a destacarse dentro del circuito emergente y buscan dar un salto hacia escenarios de mayor alcance.

La grilla completa de Semillero 2026 en Konex.

Cada fecha reúne a dos artistas o grupos en ascenso, generando una experiencia de descubrimiento tanto para el público como para profesionales de la industria musical.

La programación confirmada incluye:

11 de junio: Francis Amante y Posdata.

25 de junio: Error Vanessa y Full de Mango.

2 de julio: Fletes Rakel y Señorita Miel.

16 de julio: Fuun y Mis Peores Enemigos.

6 de agosto: Estación Sur y Centenario.

13 de agosto: Neokira y Mis Sueños Son de Tu Adiós.

27 de agosto: 99dosmil y Miedo Puro.

En una industria donde la visibilidad suele concentrarse en artistas ya establecidos, iniciativas como Semillero y Sonido Konex buscan generar condiciones para que nuevas propuestas encuentren su lugar y puedan desarrollar sus carreras.

La posibilidad de acceder a escenarios profesionales, ampliar audiencias y establecer vínculos con distintos actores del sector cultural convierte a estos ciclos en herramientas clave para el crecimiento de la escena independiente.