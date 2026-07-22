Chau a la lámpara de techo: la tendencia que transforma los hogares en 2026

Distribuir distintos puntos de luz mejora el confort visual en cada ambiente.

La forma de iluminar los ambientes está cambiando y una nueva tendencia de decoración empieza a imponerse en 2026. Cada vez más hogares dejan de depender de la clásica lámpara ubicada en el centro del techo para apostar por distintos puntos de luz distribuidos en cada espacio. El objetivo es lograr ambientes más cálidos, funcionales y adaptados a cada momento del día.

El fin de la luz central

Durante años, la iluminación central fue la principal fuente de luz en la mayoría de las casas. Sin embargo, las nuevas tendencias de interiorismo proponen una alternativa que combina distintas luminarias para generar espacios más confortables y con mayor personalidad.

La idea no es eliminar por completo la luz del techo, sino dejar de convertirla en la única opción. En su lugar, se incorporan diferentes tipos de iluminación que cumplen funciones específicas según el ambiente y la actividad que se realice.

Este sistema permite crear una atmósfera más agradable, mejorar el confort visual y adaptar la intensidad de la luz a lo largo del día, tanto para trabajar como para descansar.

Qué lámparas se usan para reemplazar la luz central

La clave de esta tendencia está en distribuir varias fuentes de luz dentro de un mismo ambiente. Así, cada rincón cuenta con una iluminación pensada para un uso determinado. Las lámparas de pie ganan protagonismo en livings y sectores de lectura, mientras que los veladores ofrecen una luz tenue ideal para dormitorios o mesas auxiliares.

A esto se suman los apliques de pared, las lámparas de mesa y las tiras LED ocultas debajo de estanterías, muebles o alacenas, que aportan iluminación indirecta y resaltan distintos sectores de la casa.

Las luces cálidas crean espacios más acogedores para descansar y compartir momentos.

Además, cada vez es más habitual incorporar iluminación integrada al mobiliario, un recurso que permite modificar el clima del ambiente simplemente encendiendo diferentes luces según la ocasión.

La importancia de elegir luces cálidas y regulables

Otro de los cambios más visibles tiene que ver con el tipo de iluminación. Las bombillas de tonalidad cálida desplazan a las luces blancas intensas porque generan una sensación de mayor confort y descanso visual.

También crece el uso de reguladores de intensidad, conocidos como dimmers. Gracias a este sistema, un mismo espacio puede ofrecer una luz potente durante el día para realizar tareas y una iluminación tenue por la noche, ideal para momentos de relajación.

Con pequeños cambios, vos podés renovar la iluminación de toda tu casa.

La tendencia que nació en redes sociales

En plataformas como TikTok, Instagram y Pinterest comenzó a popularizarse la frase “ditch the big light”, que puede traducirse como “despedite de la gran luz del techo”. El concepto hace referencia a abandonar la dependencia de una única lámpara central, que suele iluminar de forma uniforme pero también genera sombras marcadas y un efecto visual menos acogedor.

En cambio, distribuir varios puntos de luz permite generar profundidad, destacar elementos decorativos e iluminar únicamente las zonas que realmente lo necesitan, creando espacios mucho más cálidos.

Cómo aplicar esta tendencia en cada ambiente de la casa

La iluminación ideal depende del uso que tenga cada espacio. En el living, una buena combinación puede incluir una lámpara de pie, uno o dos veladores y algún aplique de pared para adaptar la luz según si se recibe visitas, se mira televisión o se disfruta de un momento de lectura.

En los dormitorios, la tendencia apunta a reemplazar la luz principal por veladores sobre las mesas de luz y sumar iluminación indirecta detrás del respaldo de la cama para generar una atmósfera más relajante.

La cocina continúa necesitando una iluminación funcional sobre las superficies de trabajo, aunque cada vez es más frecuente incorporar tiras LED debajo de los muebles superiores o lámparas colgantes sobre las islas.

En los comedores, las lámparas suspendidas sobre la mesa se combinan con iluminación indirecta en el resto del ambiente, mientras que aprovechar al máximo la luz natural durante el día sigue siendo una de las recomendaciones más importantes para mejorar el confort y reducir el consumo energético.