Las polleras largas de pana vuelven y serán furor este invierno

La pana aporta textura, abrigo y personalidad sin necesidad de estampados fuertes.

La moda tiene una particular capacidad para recuperar clásicos y darles una nueva vida. Este otoño-invierno 2026 las polleras largas de pana son las que regresan reinventadas. Cómodas, versátiles y elegantes, se posicionan como una de las tendencias más importantes de la temporada y prometen convertirse en un básico para quienes buscan looks sofisticados sin resignar comodidad.

Después de varios años alejadas de las colecciones principales, las polleras confeccionadas en este tejido característico regresan inspiradas en la estética de los años 70. Sin embargo, lo hacen con una actualización que las adapta a las preferencias actuales, donde predominan las prendas funcionales, duraderas y fáciles de combinar.

Por qué las polleras largas de pana vuelven a ser tendencia

La pana es uno de los materiales que más protagonismo ganó en las pasarelas y colecciones de moda para este año. Su textura aporta profundidad visual a cualquier outfit y, al mismo tiempo, brinda abrigo durante los días más fríos, una combinación ideal para la temporada otoño-invierno.

Además, la búsqueda de prendas atemporales y de calidad impulsó el regreso de tejidos clásicos que habían perdido presencia frente a materiales más livianos. En este contexto, la pana vuelve a destacarse como una opción elegante y práctica para el uso cotidiano.

Otro factor que explica su regreso es la influencia de la moda vintage. Las tendencias actuales recuperan elementos de décadas pasadas y los reinterpretan para las nuevas generaciones. Las polleras largas de pana encajan perfectamente dentro de esta corriente gracias a su estilo nostálgico y sofisticado.

Los colores que dominarán la temporada

Las nuevas versiones de esta prenda llegan en una amplia variedad de tonos inspirados en la naturaleza. El marrón chocolate, el bordó, el verde oliva, el beige tostado y otros colores tierra aparecen como los favoritos para acompañar los looks invernales.

Estas tonalidades permiten múltiples combinaciones y se adaptan tanto a propuestas informales como a conjuntos más elegantes. Además, reflejan una de las principales tendencias cromáticas del año, donde predominan los colores cálidos y sobrios.

En cuanto a los cortes, las siluetas rectas y ligeramente evasé son las más elegidas. Se trata de diseños que favorecen distintos tipos de cuerpo y aportan movimiento sin perder estructura.

Cómo combinar las polleras largas de pana este invierno

La gran ventaja de esta tendencia es su versatilidad. Las polleras largas de pana pueden utilizarse en diferentes ocasiones y adaptarse fácilmente a distintos estilos personales.

Para un look relajado y moderno, suelen combinarse con sweaters oversized, poleras de tejido fino o camisas de inspiración masculina. La mezcla de texturas genera conjuntos equilibrados y con personalidad, una característica muy valorada en las tendencias actuales.

El calzado también cumple un rol importante. Las botas de cuero de estilo vintage, los mocasines clásicos y las botas de gamuza aparecen como algunas de las opciones más elegidas para completar este tipo de outfits.

Durante los días más fríos, los tapados largos de paño se convierten en el complemento ideal. Esta combinación permite construir una imagen elegante, funcional y acorde a las temperaturas invernales.