¿El fin del jean wide leg? El barrel leg revolucionará la moda urbana en 2026

El barrel leg tiene forma curva que simula la silueta de un barril.

Durante varias temporadas, el jean wide leg, el recto y el mom fueron los preferidos en la moda urbana por su comodidad y versatilidad. Sin embargo, para 2026 se vislumbra un cambio fuerte con la irrupción del jean barrel leg, un corte que combina estética retro con un diseño moderno y relajado que ya comenzó a dominar las vidrieras y las redes sociales.

Este nuevo estilo, también conocido como “curved jeans”, se destaca por tener cintura alta y una forma curva en las piernas que se ensancha en la zona media y se ajusta ligeramente en los tobillos, simulando la silueta de un barril, de donde deriva su nombre. Aporta un aire sofisticado sin sacrificar la comodidad, algo que lo diferencia claramente del wide leg, que cae recto y suelto desde la cadera.

El barrel leg no solo ofrece una estructura más marcada y original, sino que también estiliza la figura y permite armar looks más elegantes incluso en contextos casuales. Su popularidad creció rápidamente tras aparecer en las pasarelas internacionales y ya se puede ver en distintas versiones, desde el clásico denim hasta tonos claros, oscuros, desgastados y opciones oversized.

Uno de los puntos fuertes de esta tendencia es su versatilidad, ya que combina lo mejor de varios estilos: la comodidad del wide leg, el toque vintage del mom jean y un diseño innovador que transforma cualquier outfit básico. Además, se adapta a diferentes tipos de cuerpos y se puede combinar con zapatillas, botas, mocasines o tacos, junto a prendas ajustadas o superiores más holgadas.

El barrel leg se volvió un favorito para quienes buscan un look moderno y descontracturado sin perder comodidad, marcando un claro desplazamiento de los jeans tradicionales que dominaron las últimas temporadas. Su capacidad para crear estilos variados según las prendas y accesorios elegidos lo posiciona como el jean estrella del 2026.

Combina la comodidad del wide leg con el toque vintage del mom.

Con su estética moderna y su diseño innovador, el jean barrel leg promete ser la gran revolución en la moda urbana este año, imponiéndose en ciudades clave como París y Milán, y conquistando tanto a influencers como a marcas locales e internacionales.

Qué ponerte arriba: las 3 prendas que mejor quedan con este jean curvo

El jean barrel leg tiene una silueta llamativa: se ensancha en la zona media y se ajusta en el tobillo. La clave para que el look funcione está en elegir la prenda de arriba correcta. Acá te dejamos tres opciones infalibles.

1. Remera blanca básica metida adentro. Es el recurso más simple y el que mejor funciona. Una remera blanca de algodón, bien metida dentro del jean, marca la cintura y equilibra el volumen de la pierna. Sumá un cinturón fino o ancho y unos zapatos con un poco de altura (zapatillas de suela gruesa o botas con taco). El resultado es un look moderno, limpio y súper fácil de armar.

Se adapta a zapatillas, botas, mocasines y diferentes tipos de cuerpos.

2. Camisa holgada por fuera. Si preferís ocultar la cintura, una camisa de lino o algodón, ligeramente oversize, funciona perfecto. Dejala por fuera del jean, sin abrochar o con solo los botones del medio. Los colores claros (blanco, beige, rayas finas) contrastan bien con el denim. Sumá zapatillas planas o mocasines y lograste un look relajado pero con onda.

3. Sweater ajustado de cuello alto. El barrel leg pide equilibrio. Si el jean tiene volumen en las piernas, lo que va arriba tiene que ser más ajustado. Un sweater de lana merino o algodón, de cuello alto o redondo, bien pegado al cuerpo, estiliza la figura y crea una silueta más proporcionada. Ideal para los días más fríos, combinado con botas.