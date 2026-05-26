Tres jugadores "europeos" se unen a selección de México para preparación a Mundial

El delantero Santiago Giménez, el centrocampista Obed Vargas y el defensa Johan Vásquez, que juegan ‌en clubes europeos, ‌se integran a la selección de México que se prepara para los partidos previos a la Copa del Mundo y para buscar un lugar en la convocatoria final, informó el martes la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

Giménez, que milita en el Milán, y Vargas, del Atlético ​de Madrid, llegaron ⁠a la concentración el martes, mientras que Vásquez, ‌del Genoa de Italia, lo hará el miércoles.

"Los ⁠tres futbolistas formarán parte de ⁠los trabajos de preparación del equipo nacional de cara a los últimos dos partidos amistosos previos al inicio de ⁠la Copa Mundial. La selección continúa así con ​la integración de jugadores que militan ‌en clubes del extranjero, como ‌parte del proceso final de preparación rumbo a ⁠la Copa del Mundo", señaló la FMF.

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Los futbolistas se unen a los 12 jugadores de la liga mexicana que iniciaron concentración el 6 de mayo, y a ​los otros ‌elementos que juegan en el extranjero y que se han ido incorporando poco a poco conforme va finalizando la actividad de sus clubes.

El director técnico Javier "Vasco" Aguirre, quien la semana pasada ⁠dijo que la lista sigue abierta para todos y que nadie tiene su lugar seguro, tiene que dar a conocer la convocatoria definitiva de 26 futbolistas a más tardar el 1 de junio.

La selección mexicana enfrentará el sábado a Australia en el Rose Bowl de Pasadena, California, y ‌cerrará su preparación para el Mundial el 4 de junio cuando juegue ante Serbia en el estadio Nemesio Diez de Toluca, en el centro de México.

En la Copa del Mundo, que se jugará en Estados Unidos, México y ‌Canadá, la selección mexicana se enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural el 11 de junio en actividad del Grupo ‌A que completan ⁠Corea del Sur y República Checa.

Tras enfrentar a Sudáfrica, México jugará ante Corea del ​Sur el 18 de junio en Guadalajara, y cerrará la fase de grupos ante República Checa el 24 de junio en Ciudad de México.

Con información de Reuters