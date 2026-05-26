Tres jugadores "europeos" se unen a selección de México para preparación a Mundial

El delantero Santiago Giménez, el centrocampista Obed Vargas y el defensa Johan Vásquez, que juegan en clubes europeos, se integran a la selección de México que se prepara para los partidos previos a la Copa del Mundo y para buscar un lugar en la convocatoria final, informó el martes la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).
Giménez, que milita en el Milán, y Vargas, del Atlético de Madrid, llegaron a la concentración el martes, mientras que Vásquez, del Genoa de Italia, lo hará el miércoles.
"Los tres futbolistas formarán parte de los trabajos de preparación del equipo nacional de cara a los últimos dos partidos amistosos previos al inicio de la Copa Mundial. La selección continúa así con la integración de jugadores que militan en clubes del extranjero, como parte del proceso final de preparación rumbo a la Copa del Mundo", señaló la FMF.
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Los futbolistas se unen a los 12 jugadores de la liga mexicana que iniciaron concentración el 6 de mayo, y a los otros elementos que juegan en el extranjero y que se han ido incorporando poco a poco conforme va finalizando la actividad de sus clubes.
El director técnico Javier "Vasco" Aguirre, quien la semana pasada dijo que la lista sigue abierta para todos y que nadie tiene su lugar seguro, tiene que dar a conocer la convocatoria definitiva de 26 futbolistas a más tardar el 1 de junio.
La selección mexicana enfrentará el sábado a Australia en el Rose Bowl de Pasadena, California, y cerrará su preparación para el Mundial el 4 de junio cuando juegue ante Serbia en el estadio Nemesio Diez de Toluca, en el centro de México.
En la Copa del Mundo, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, la selección mexicana se enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural el 11 de junio en actividad del Grupo A que completan Corea del Sur y República Checa.
Tras enfrentar a Sudáfrica, México jugará ante Corea del Sur el 18 de junio en Guadalajara, y cerrará la fase de grupos ante República Checa el 24 de junio en Ciudad de México.
Con información de Reuters