Policía portuguesa dice que una operación desarticuló una red de inmigración ilegal a gran escala

La policía portuguesa informó el martes que las autoridades han desarticulado una banda criminal presuntamente responsable de intentar regularizar ilegalmente la situación de unos 4.000 migrantes y han detenido a dos presuntos cabecillas, en un contexto de endurecimiento de las normas de inmigración por parte del Gobierno de centro-derecha.
• La policía indicó que la operación, llevada a cabo el lunes en las afueras de Lisboa, tenía como objetivo un grupo criminal dedicado a la inmigración ilegal, la falsificación de documentos, el fraude informático y el blanqueo de capitales.
• Según la policía, la regularización ilegal de unos 4.000 migrantes en los últimos años había generado cientos de miles de euros en beneficios ilícitos.
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• El Gobierno ha endurecido las normas de inmigración, alegando que las lagunas del sistema creado bajo la administración anterior, que facilitaban a los extranjeros el acceso al mercado laboral, habían permitido abusos generalizados.
• La policía ha declarado que el grupo utilizaba credenciales de acceso en línea a la Seguridad Social sustraídas a decenas de empresas insolventes e inactivas para proporcionar contratos de trabajo falsos y otra documentación.
• Según la policía, la investigación comenzó en septiembre de 2023 y los principales sospechosos -un empresario y un abogado- son un ciudadano extranjero y un ciudadano portugués.
• La policía no identificó a los dos detenidos.
• Portugal, con unos 10,5 millones de habitantes, ha experimentado un aumento de la inmigración en los últimos años.
• La agencia de migración AIMA estima que más de 1,5 millones de ciudadanos extranjeros residían legalmente en el país el año pasado, aproximadamente el doble que tres años antes.
Con información de Reuters