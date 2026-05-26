Policía portuguesa dice que una operación desarticuló una red de inmigración ilegal a gran escala

​La policía portuguesa informó el martes que las autoridades han desarticulado una banda ‌criminal presuntamente responsable ‌de intentar regularizar ilegalmente la situación de unos 4.000 migrantes y han detenido a dos presuntos cabecillas, en un contexto de endurecimiento de las normas de inmigración por parte del Gobierno de centro-derecha.

• La policía ​indicó que ⁠la operación, llevada a cabo el lunes ‌en las afueras de Lisboa, tenía ⁠como objetivo un grupo ⁠criminal dedicado a la inmigración ilegal, la falsificación de documentos, el fraude informático y el ⁠blanqueo de capitales.

• Según la policía, ​la regularización ilegal de unos ‌4.000 migrantes en los últimos ‌años había generado cientos de miles ⁠de euros en beneficios ilícitos.

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• El Gobierno ha endurecido las normas de inmigración, alegando que las lagunas del sistema creado bajo ​la ‌administración anterior, que facilitaban a los extranjeros el acceso al mercado laboral, habían permitido abusos generalizados.

• La policía ha declarado que el grupo utilizaba credenciales ⁠de acceso en línea a la Seguridad Social sustraídas a decenas de empresas insolventes e inactivas para proporcionar contratos de trabajo falsos y otra documentación.

• Según la policía, la investigación comenzó en septiembre de 2023 y los principales ‌sospechosos -un empresario y un abogado- son un ciudadano extranjero y un ciudadano portugués.

• La policía no identificó a los dos detenidos.

• Portugal, con unos 10,5 millones de habitantes, ha experimentado ‌un aumento de la inmigración en los últimos años.

• La agencia de migración AIMA estima ‌que más ⁠de 1,5 millones de ciudadanos extranjeros residían legalmente en el país el ​año pasado, aproximadamente el doble que tres años antes.

Con información de Reuters