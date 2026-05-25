¿Cómo pedir el título secundario y terciario en colegios e institutos ya cerrados?

Quienes terminaron sus estudios en una escuela privada que ya no funciona todavía pueden solicitar el título oficial o el analítico. El trámite se realiza de manera online a través del sistema de Tramitación a Distancia (TAD) del Gobierno porteño y está disponible para egresados de institutos secundarios y terciarios de gestión privada cancelados.

El procedimiento corresponde únicamente a establecimientos fuera de actividad. Si la institución sigue vigente, la gestión debe hacerse directamente el colegio.

¿Qué se necesita para iniciar el trámite?

Para pedir el título hay que contar con usuario y clave miBA. Además, la persona interesada deberá completar la documentación requerida en la plataforma TAD.

En caso de ser mayor de 18 años, el trámite puede realizarse personalmente. Si el estudiante es menor, deberá intervenir un adulto responsable con documentación que acredite el vínculo, como partida de nacimiento o resolución judicial.

También existen requisitos específicos según cada situación:

Si el título se perdió, se debe adjuntar una denuncia policial.

Si el documento está deteriorado, hay que presentar una copia del original.

Se puede incorporar documentación adicional que facilite la búsqueda del registro académico.

Paso a paso | ¿Cómo pedir el título?

El trámite se realiza desde la plataforma TAD del Gobierno de la Ciudad. Allí, el usuario debe iniciar un expediente digital y cargar toda la información solicitada.

Una vez enviada la documentación, las autoridades verifican los datos y comienzan la búsqueda del título. Si todo está correcto, el solicitante recibe primero una constancia de “título en trámite” y luego el enlace para descargar el documento digital. Desde noviembre de 2023, los títulos se emiten en formato digital en todo el país.

El trámite es gratuito y puede realizarse durante todo el año. Para consultas, el Gobierno porteño habilitó el correo r.dgegp@bue.edu.ar y la línea 147.

Además del título, también es posible solicitar certificados analíticos y planes de estudio de institutos cancelados mediante procedimientos similares.