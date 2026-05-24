Ucrania dice haber atacado una estación de bombeo de petróleo en la región rusa de Vladímir

​El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) dijo que sus ‌drones atacaron ‌el domingo una estación de bombeo de petróleo en la región rusa de Vladímir, y añadió que la instalación era un nodo importante ​para el ⁠transporte de productos petroleros hacia ‌el suroeste, en dirección ⁠a Moscú ⁠y sus alrededores.

"Suministra combustible a los principales depósitos de petróleo de ⁠los alrededores de Moscú ​y a los aeropuertos ‌de Sheremetyevo, Domodedovo ‌y Vnukovo", declaró el SBU ⁠en un comunicado publicado en las redes sociales. Añadió que, tras el ataque, ​se ‌registró un incendio en una superficie de 800 metros cuadrados (8.600 pies cuadrados).

El gobernador de la región ⁠de Vladímir, Alexander Avdeyev, dijo en una publicación en las redes sociales que el incendio cerca de la localidad de Kameshkovo había sido extinguido.

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La publicación de ‌Avdeyev, citada por la agencia de noticias Interfax, se refería únicamente a que el incendio se había producido en una ‌instalación de infraestructura y no daba indicios de que estuviera relacionado ‌con ⁠la industria petrolera.

Con información de Reuters