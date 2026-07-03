Primer ministro polaco dice que Ucrania quiere reducir tensión, pero debe afrontar su historia

Imagen de archivo del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski (dcha), y el primer ministro polaco, Donald Tusk, durante una visita al Muro de la Memoria de los Caídos en Kiev, Ucrania.

​El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, dijo el viernes que Ucrania está buscando formas ‌de rebajar la tensión ‌con Varsovia, al tiempo que añadió que el país vecino debería asumir su historia para poder incorporarse a la Unión Europea.

Las relaciones diplomáticas entre ambos países entraron en su peor crisis desde la invasión a gran escala de Ucrania por ​parte de Rusia ⁠en 2022, después de que el presidente polaco, ‌Karol Nawrocki, despojara a su par ucraniano, ⁠Volodímir Zelenski, de la ⁠máxima distinción de Polonia.

Nawrocki afirmó que tomó esta medida debido a que se bautizó una unidad del ejército ⁠con el nombre de unos insurgentes que ​masacraron a polacos durante la Segunda ‌Guerra Mundial.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Tusk, opositor político de ‌Nawrocki, ha estado tratando de calmar las ⁠tensiones y afirmó haber recibido señales positivas de la reunión celebrada el viernes en Varsovia entre el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, ​y su ‌homólogo polaco, Radoslaw Sikorski.

"No conozco los resultados de la reunión, pero tengo indicios de que la parte ucraniana está buscando formas de aliviar la tensión", dijo Tusk en una ⁠rueda de prensa.

Algunos ucranianos consideran al Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) como una fuerza heroica por la resistencia que opuso contra la Unión Soviética y la Alemania nazi, y como un símbolo de la lucha de Kiev por la independencia de Moscú.

Sin embargo, el UPA también ‌estuvo implicado en las masacres de Volinia, una serie de matanzas ocurridas entre 1943 y 1945 en las que, según Polonia, unos 100.000 polacos fueron asesinados por nacionalistas ucranianos. Miles de ucranianos también murieron ‌en matanzas de represalia.

Tusk afirmó que Kiev debe asumir su historia para cumplir su ambición de incorporarse a la ‌Unión Europea, ⁠un proceso que, según prevén los diplomáticos, será complejo y prolongado. "No existe una ​comunidad europea sin reconciliación, y no hay reconciliación sin (… )aceptar una historia dolorosa".

Con información de Reuters